На предприятии Всероссийского общества слепых в Новомосковске появилось новое оборудование

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

15 марта на предприятии Всероссийского общества слепых «Низвольт» в Новомосковске запустили новый термопласт-автомат. Оборудование установлено по соглашению с АО «Пластик».

Запуск этого автомата позволит создать специализированные рабочие места для инвалидов по зрению. А продукция, выпускаемая на нем, очень востребована на рынке.

Помощь предприятию оказана в рамках исполнения поручения губернатора региона об оказании содействия тульским предприятиям Всероссийского общества слепых. В декабре 2017 года спонсорскую помощь «Низвольту» оказало АО «Пластик». По этому соглашению на заводе установлен термопласт-автомат, осуществлен монтаж оборудования и проведены пусконаладочные работы.

Сейчас министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области ведет переговоры с ООО «Вартон» из Богородицка об обеспечении предприятия «Низвольт» заказами.



Также созданы дополнительные рабочие места на тульском предприятии инвалидов по зрению ООО «ТПП «КВАНТ». Помощь оказали АО «НПО «СПЛАВ» и ООО «Политэк Пайп». Теперь на заводе будут выпускать металлические изделия и фитинги из пластика.

