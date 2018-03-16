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На предприятии Всероссийского общества слепых в Новомосковске появилось новое оборудование
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На предприятии Всероссийского общества слепых в Новомосковске появилось новое оборудование

Это позволит создать дополнительные рабочие места для людей с ОВЗ.

15 марта на предприятии Всероссийского общества слепых «Низвольт» в Новомосковске запустили новый термопласт-автомат. Оборудование установлено по соглашению с АО «Пластик».

Запуск этого автомата позволит создать специализированные рабочие места для инвалидов по зрению. А продукция, выпускаемая на нем, очень востребована на рынке.

Помощь предприятию оказана в рамках исполнения поручения губернатора региона об оказании содействия тульским предприятиям Всероссийского общества слепых. В декабре 2017 года спонсорскую помощь «Низвольту» оказало АО «Пластик». По этому соглашению на заводе установлен термопласт-автомат, осуществлен монтаж оборудования и проведены пусконаладочные работы.

Сейчас министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области ведет переговоры с ООО «Вартон» из Богородицка об обеспечении предприятия «Низвольт» заказами.

Также созданы дополнительные рабочие места на тульском предприятии инвалидов по зрению ООО «ТПП «КВАНТ». Помощь оказали АО «НПО «СПЛАВ» и ООО «Политэк Пайп». Теперь на заводе будут выпускать металлические изделия и фитинги из пластика.
 

 

Под эгидой Всероссийского общества слепых для трудовой реабилитации инвалидов действует 158 предприятий с общей численностью 13 426 человек, в том числе 7 416 инвалидов по зрению. Из них в Тульской области располагаются два — ООО «ТПП «КВАНТ» и ООО «НП «Низвольт».

ООО «ТПП «КВАНТ» создавалось 85 лет назад в Пролетарском районе Тулы. Сегодня на предприятии работают 60 человек, из них 41 инвалид, в том числе 26 — инвалиды по зрению 1-й и 2-й группы.

ООО «Новомосковское предприятие «Низвольт» основано в 1955 году. В настоящий момент на нем работают 20 человек, в том числе 14 инвалидов. Оно было основано как учебно-производственное предприятие для трудоустройства, производственного и профессионального обучения, повышения квалификации, социальной реабилитации слепых и слабовидящих людей.

Основная продукция предприятий: пускорегулирующие электромагнитные аппараты для люминесцентных ламп, плавкие вставки к предохранителям, изделия мебельной фурнитуры, изделия из пластмасс, изделия термовакуумной формовки (блистеры, коррексы и т. д.).

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:17 +2
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