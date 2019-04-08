Куда тулякам жаловаться на антисанитарию в кафе и ресторанах

С 8 по 28 апреля специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проконсультируют жителей региона по вопросам качества услуг в организациях общественного питания и соблюдения требований нормативной документации.

Также сотрудники ведомства примут обращения граждан, касающиеся соблюдения санитарных норм в столовых, кафе и ресторанах. Контактные телефоны горячей линии: