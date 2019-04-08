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Куда тулякам жаловаться на антисанитарию в кафе и ресторанах

Куда тулякам жаловаться на антисанитарию в кафе и ресторанах

В региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая горячая линия.

С 8 по 28 апреля специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проконсультируют жителей региона по вопросам качества услуг в организациях общественного питания и соблюдения требований нормативной документации.

Также сотрудники ведомства примут обращения граждан, касающиеся соблюдения санитарных норм в столовых, кафе и ресторанах. Контактные телефоны горячей линии:

  • Управление – 37-32-57, 37-40-75,
  • Алексинский отдел – (48753) 4-09-30, 4-09-07,
  • Ефремовский отдел – (48741) 6-54-56, 6-10-11,
  • Новомосковский отдел – (48762) 6-42-06,
  • Щекинский отдел – (48751) 5-37-37.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:09 +1
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