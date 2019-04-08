Куда тулякам жаловаться на антисанитарию в кафе и ресторанах
В региональном Управлении Роспотребнадзора работает тематическая горячая линия.
С 8 по 28 апреля специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проконсультируют жителей региона по вопросам качества услуг в организациях общественного питания и соблюдения требований нормативной документации.
Также сотрудники ведомства примут обращения граждан, касающиеся соблюдения санитарных норм в столовых, кафе и ресторанах. Контактные телефоны горячей линии:
- Управление – 37-32-57, 37-40-75,
- Алексинский отдел – (48753) 4-09-30, 4-09-07,
- Ефремовский отдел – (48741) 6-54-56, 6-10-11,
- Новомосковский отдел – (48762) 6-42-06,
- Щекинский отдел – (48751) 5-37-37.
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