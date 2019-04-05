6 апреля парковка на площади Ленина в Туле будет запрещена
Об этом информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения общегородского физкультурно-оздоровительного мероприятия «Время быть здоровым», будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств
с 00.00 до 14.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
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