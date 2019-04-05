6 апреля парковка на площади Ленина в Туле будет запрещена

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения общегородского физкультурно-оздоровительного мероприятия «Время быть здоровым», будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств

с 00.00 до 14.00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.