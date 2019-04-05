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В Туле из-за обрушения бетонной плиты в гараже серьезно пострадал паркурщик
Фото vk.com

В Туле из-за обрушения бетонной плиты в гараже серьезно пострадал паркурщик

18-летний парень находится в больнице с многочисленными травмами.

Как стало известно Myslo, травмы 18-летний парень получил в гаражах неподалеку от дома № 67 по ул. Марата. По некоторым данным, молодой человек занимается паркуром и для занятий выбрал полуразобранный гараж.

Железобетонная плита рухнула, экстремал получил травму живота, перелом костей таза и ноги. Паренька доставили в больницу.

Версию паркура подтверждают и фотографии, которые пострадавший парень выкладывал на своей странице в соцсетях.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:45 0
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