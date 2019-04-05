В Туле из-за обрушения бетонной плиты в гараже серьезно пострадал паркурщик

Фото vk.com

18-летний парень находится в больнице с многочисленными травмами.

Как стало известно Myslo, травмы 18-летний парень получил в гаражах неподалеку от дома № 67 по ул. Марата. По некоторым данным, молодой человек занимается паркуром и для занятий выбрал полуразобранный гараж.

Железобетонная плита рухнула, экстремал получил травму живота, перелом костей таза и ноги. Паренька доставили в больницу.

Версию паркура подтверждают и фотографии, которые пострадавший парень выкладывал на своей странице в соцсетях.