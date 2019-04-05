Полицейские задержали 12 лжеэкстрасенсов в Москве, Московской и Тульской областях

Подозреваемым от 32 до 46 лет. Они «снимали россиянам порчу» по телефону.

Столичные оперативники пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.

- В отдел полиции обратилась 78-летняя москвичка, которая рассказала, что на одном из спутниковых каналов увидела передачу с участием «экстрасенса», которая обещала содействие в решении различных проблем, — сообщает подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Пенсионерка позвонила по указанному в программе телефону и попросила помочь ее родственнику. Женщина, представившаяся экстрасенсом, объяснила, что с ее родственника необходимо «снять порчу», однако для получения таких услуг необходимо перечислить на банковский счет денежные средства. Потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счет злоумышленников деньги. Общий материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы, Московской и Тульской областей были задержаны 12 подозреваемых в возрасте от 32 до 46 лет.

Установлено, что в Московской области располагался «колл-центр», в который поступали звонки со всей России.

При обыске обнаружены и изъяты банковские карты, платежные поручения, а также компьютерная техника с базой клиентов.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов их противоправной деятельности. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.