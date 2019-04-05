новости
новости
Регистрация
Полицейские задержали 12 лжеэкстрасенсов в Москве, Московской и Тульской областях

Полицейские задержали 12 лжеэкстрасенсов в Москве, Московской и Тульской областях

Подозреваемым от 32 до 46 лет. Они «снимали россиянам порчу» по телефону.

Столичные оперативники пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве.

- В отдел полиции обратилась 78-летняя москвичка, которая рассказала, что на одном из спутниковых каналов увидела передачу с участием «экстрасенса», которая обещала содействие в решении различных проблем, — сообщает подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Пенсионерка позвонила по указанному в программе телефону и попросила помочь ее родственнику. Женщина, представившаяся экстрасенсом, объяснила, что с ее родственника необходимо «снять порчу», однако для получения таких услуг необходимо перечислить на банковский счет денежные средства. Потерпевшая согласилась и на протяжении некоторого времени переводила на счет злоумышленников деньги. Общий материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы, Московской и Тульской областей были задержаны 12 подозреваемых в возрасте от 32 до 46 лет.

Установлено, что в Московской области располагался «колл-центр», в который поступали звонки со всей России.

При обыске обнаружены и изъяты банковские карты, платежные поручения, а также компьютерная техника с базой клиентов.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов их противоправной деятельности. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:09 +6
Другие статьи по темам
Событие
лжеэкстрасенсызадержание
Место
Тульская областьМосковская областьМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

6 апреля парковка на площади Ленина в Туле будет запрещена
6 апреля парковка на площади Ленина в Туле будет запрещена
В Туле обсудили вопросы экспорта продукции АПК
В Туле обсудили вопросы экспорта продукции АПК
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.