Туляков приглашают проверить свое здоровье

Фото из архива Myslo.

Всех желающих приглашают проверить свое здоровье. Акция «Будь здоров» пройдет 6 апреля с 10.00 до 13.00 в Туле на площади Ленина.

Мероприятие проводится министерством здравоохранения Тульской области для привлечения внимания населения, особенно граждан мужского пола, к вопросам сохранения здоровья, раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, пропаганды здорового образа жизни.

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:

флюорография легких;

маммография;

осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики воспалительных и онкологических заболеваний полости рта;

дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных, предраковых заболеваний и рака кожи;

забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для мужчин с целью выявления патологии предстательной железы;

обследование сердца прибором Кардиовизор;

определение угарного газа в выдыхаемом воздухе прибором смоклайзер;

определение насыщения крови кислородом прибором пульсоксиметр.

По итогам скринингового обследования врачи-специалисты дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья и по дальнейшему дообследованию в государственных учреждениях здравоохранения.

Кроме того, в этот день с 10.00 на площади Ленина пройдет физкультурно-оздоровительное мероприятие «Время быть здоровым».