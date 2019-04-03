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Туляков приглашают проверить свое здоровье
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают проверить свое здоровье

Акция «Будь здоров!» пройдет на площади Ленина 6 апреля.

Всех желающих приглашают проверить свое здоровье. Акция «Будь здоров» пройдет 6 апреля с 10.00 до 13.00 в Туле на площади Ленина.

Мероприятие проводится министерством здравоохранения Тульской области для привлечения внимания населения, особенно граждан мужского пола, к вопросам сохранения здоровья, раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, пропаганды здорового образа жизни.

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:

  • флюорография легких;
  • маммография;
  • осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики воспалительных и онкологических заболеваний полости рта;
  • дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных, предраковых заболеваний и рака кожи;
  • забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для мужчин с целью выявления патологии предстательной железы;
  • обследование сердца прибором Кардиовизор;
  • определение угарного газа в выдыхаемом воздухе прибором смоклайзер;
  • определение насыщения крови кислородом прибором пульсоксиметр.

По итогам скринингового обследования врачи-специалисты дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья и по дальнейшему дообследованию в государственных учреждениях здравоохранения.

Кроме того, в этот день с 10.00 на площади Ленина пройдет физкультурно-оздоровительное мероприятие «Время быть здоровым».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 +2
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