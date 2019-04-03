Туляков приглашают проверить свое здоровье
Акция «Будь здоров!» пройдет на площади Ленина 6 апреля.
Всех желающих приглашают проверить свое здоровье. Акция «Будь здоров» пройдет 6 апреля с 10.00 до 13.00 в Туле на площади Ленина.
Мероприятие проводится министерством здравоохранения Тульской области для привлечения внимания населения, особенно граждан мужского пола, к вопросам сохранения здоровья, раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, пропаганды здорового образа жизни.
Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти следующие обследования:
- флюорография легких;
- маммография;
- осмотр полости рта, аутофлуоресцентная стоматоскопия и консультация врача-стоматолога с целью ранней диагностики воспалительных и онкологических заболеваний полости рта;
- дерматоскопия и осмотр врачом-дерматологом с целью ранней диагностики воспалительных, предраковых заболеваний и рака кожи;
- забор крови на определение простат-специфического антигена (ПСА) для мужчин с целью выявления патологии предстательной железы;
- обследование сердца прибором Кардиовизор;
- определение угарного газа в выдыхаемом воздухе прибором смоклайзер;
- определение насыщения крови кислородом прибором пульсоксиметр.
По итогам скринингового обследования врачи-специалисты дадут рекомендации по сохранению и укреплению здоровья и по дальнейшему дообследованию в государственных учреждениях здравоохранения.
Кроме того, в этот день с 10.00 на площади Ленина пройдет физкультурно-оздоровительное мероприятие «Время быть здоровым».