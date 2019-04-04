Туляков приглашают сыграть в «Прятки с пернатыми»
В городском экзотариуме пройдёт мероприятие, приуроченное к Международному дню птиц.
В субботу, 6 апреля, посетители тульского экзотариума смогут отметить Международный день птиц. В 14.00, 15.00 и 16.00 в новом здании в Белоусовском парке состоится игра для детей и их родителей под названием «Прятки с пернатыми».
Гости экзотариума внимательно осмотрят экспозицию, найдут общие черты экзотических птиц и обитателей нашей полосы, а также услышат голоса редких и охраняемых птиц Азии.
Для участия в игре необходимо приобрести входной билет. Справки по телефону: 770-118, добавочный – 2.
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