Туляков приглашают сыграть в «Прятки с пернатыми»

В городском экзотариуме пройдёт мероприятие, приуроченное к Международному дню птиц.

В субботу, 6 апреля, посетители тульского экзотариума смогут отметить Международный день птиц. В 14.00, 15.00 и 16.00 в новом здании в Белоусовском парке состоится игра для детей и их родителей под названием «Прятки с пернатыми».

Гости экзотариума внимательно осмотрят экспозицию, найдут общие черты экзотических птиц и обитателей нашей полосы, а также услышат голоса редких и охраняемых птиц Азии.