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В Тульской области появится образовательный навигатор

В Тульской области появится образовательный навигатор

Этот сервис предоставит жителям полный доступ к образовательным услугам и тематическим интернет-ресурсам.

В Тульской области будет разработан образовательный навигатор региона. Этот сервис предоставит родителям и детям единый доступ к информационным ресурсам и услугам в области образования, позволит с минимальными затратами времени спланировать свой отдых и досуг. 

Туляки могут принять участие в разработке сервиса. До 12 апреля на портале «Открытый регион 71» проводится опрос для определения потребностей пользователей. Принять участие в нём можно здесь.  

«В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления создает единый региональный образовательный портал Тульской области, который позволит гражданам узнать всю необходимую информацию, получить образовательные услуги, выбрать школу или вуз по необходимым параметрам», – отметила замминистра Тульский области по информатизации, связи и вопросам открытого управления Елена Казмерчук.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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