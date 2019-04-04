Житель Донского зарезал гостя, защищая честь знакомой

Трагедия разыгралась 24 марта в одном из домов № 8 по улице Калинина.

В Донском сотрудники СУ СК России по Тульской области расследуют уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вечером 24 марта 58-летний местный житель распивал спиртное в своей квартире на улице Калинина. Вместе с ним находились его приятели – мужчина и женщина.

Во время застолья мужчина нецензурно выразился в адрес дамы. Затем гость несколько раз ударил хозяина квартиры по голове. Тогда мужчина схватил нож и дважды ударил обидчика в грудь.

Спустя неделю потерпевший умер в больнице. Обвиняемый находится под стражей, правоохранители проводят необходимые следственные действия. Расследование продолжается.