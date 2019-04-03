Туляк разбудил двух наркоманов, устроивших ДТП: видео

Легковушка с двумя неадекватными молодыми людьми попала на видео: водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу и «притерся» к чужой машине. Обошлось без серьезных повреждений: неадекваты снесли зеркало на своем автомобиле. После удара ВАЗ остановился.

Водитель другого автомобиля, поняв, что в «четырнадцатой» люди, мягко говоря, не в себе, попросил их припарковаться и никуда больше не ехать, пока не протрезвеют. Весь процесс общения он зафиксировал на видео, а после опубликовал на своем канале в youtube (автор prokvo).