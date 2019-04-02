Всемирный день здоровья: туляков приглашают на зарядку

Фото из архива Myslo.

6 апреля в 10.00 на площади Ленина состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Время быть здоровым» для всех желающих.

Каждому участнику — яблоко и стильный браслет «Время быть здоровым» в подарок. Для всех присутствующих детей — кислородные коктейли.

Победителей конкурсов ждут приятные сюрпризы, главный приз — 30 комплектов палок для Скандинавской ходьбы.

Мероприятия продлятся до 13.00.

Программа:

утренняя зарядка с известными людьми «Спортивный завтрак»;

мастер-классы от ведущих фитнес-центров;

подвижные игры «Семейные старты»;

беговелы;

школа бега для взрослых;

скипинг «Веселый кенгуру»;

работа комплекса ГТО;

скандинавская ходьба;

игра в городки;

площадка snag-гольфа для детей;

стритбол;

мастер-класс по шахматам;

батут для детей;

мастер-класс по кэмбо-джампу;

медицинское обследование для населения, врачебная диагностика;

обучение по оказанию первой медицинской помощи;

консультация реабилитологов «Здоровая спина и суставы».

Также на площади будут работать диетолог, трихолог, стилист и др.