Фото из архива Myslo.
Всемирный день здоровья: туляков приглашают на зарядку
Спортивные мероприятия состоятся 6 апреля на площади Ленина.
6 апреля в 10.00 на площади Ленина состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Время быть здоровым» для всех желающих.
Каждому участнику — яблоко и стильный браслет «Время быть здоровым» в подарок. Для всех присутствующих детей — кислородные коктейли.
Победителей конкурсов ждут приятные сюрпризы, главный приз — 30 комплектов палок для Скандинавской ходьбы.
Мероприятия продлятся до 13.00.
Программа:
- утренняя зарядка с известными людьми «Спортивный завтрак»;
- мастер-классы от ведущих фитнес-центров;
- подвижные игры «Семейные старты»;
- беговелы;
- школа бега для взрослых;
- скипинг «Веселый кенгуру»;
- работа комплекса ГТО;
- скандинавская ходьба;
- игра в городки;
- площадка snag-гольфа для детей;
- стритбол;
- мастер-класс по шахматам;
- батут для детей;
- мастер-класс по кэмбо-джампу;
- медицинское обследование для населения, врачебная диагностика;
- обучение по оказанию первой медицинской помощи;
- консультация реабилитологов «Здоровая спина и суставы».
Также на площади будут работать диетолог, трихолог, стилист и др.
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