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Всемирный день здоровья: туляков приглашают на зарядку
Фото из архива Myslo.

Всемирный день здоровья: туляков приглашают на зарядку

Спортивные мероприятия состоятся 6 апреля на площади Ленина.

6 апреля в 10.00 на площади Ленина состоится физкультурно-оздоровительное мероприятие «Время быть здоровым» для всех желающих.

Каждому участнику — яблоко и стильный браслет «Время быть здоровым» в подарок. Для всех присутствующих детей — кислородные коктейли.

Победителей конкурсов ждут приятные сюрпризы, главный приз — 30 комплектов палок для Скандинавской ходьбы.

Мероприятия продлятся до 13.00.

Программа:

  • утренняя зарядка с известными людьми «Спортивный завтрак»;
  • мастер-классы от ведущих фитнес-центров;
  • подвижные игры «Семейные старты»;
  • беговелы;
  • школа бега для взрослых;
  • скипинг «Веселый кенгуру»;
  • работа комплекса ГТО;
  • скандинавская ходьба;
  • игра в городки;
  • площадка snag-гольфа для детей;
  • стритбол;
  • мастер-класс по шахматам;
  • батут для детей;
  • мастер-класс по кэмбо-джампу;
  • медицинское обследование для населения, врачебная диагностика;
  • обучение по оказанию первой медицинской помощи;
  • консультация реабилитологов «Здоровая спина и суставы».

Также на площади будут работать диетолог, трихолог, стилист и др.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 +5
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