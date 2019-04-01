Прокуратура нашла нарушения в Алексинском морге

Алексинская межрайонная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в патологоанатомическом отделении Алексинской районной больницы № 1 им. профессора Снегирева. Проверку прокуроры проводили совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. При проверке были найдены нарушения действующих СанПиН.

В патологоанатомическом отделении предусмотрено всего одно секционное помещение на один секционный стол, не имеющее запасного наружного выхода.

Прием и выдача трупов, вход и выход персонала и посетителей осуществляется через один вход.

Поверхность стен, полов и потолков помещений имеют дефекты, в связи с чем затруднена влажная уборка моющими и дезинфицирующими средствами.

В качестве резервного источника горячего водоснабжения не установлено водонагревательное устройство.

По результатам проверки межрайонный прокурор внес представление в адрес исполняющего обязанности главврача больницы. В отношении и.о. главврача также возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений), которое направлено для рассмотрения в Алексинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области.