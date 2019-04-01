Многодетные семьи смогут вместо земли получать компенсацию

В ходе совещания заместитель губернатора Сергей Егоров высказал идею заменить предоставление земельного участка многодетным семьям на другую меру поддержки — денежную компенсацию.

Инициативу подсказала многодетная мать из Новомосковска, у которой нет сил и средств для строительства дома на выделенной ей земле.

Кроме того, количество выделенных участков для многодетных семей ограничено.

Алексей Дюмин поручил подготовить законопроект по этому вопросу: «До 1 июня он должен быть проработан и внесен в Тульскую областную Думу для обсуждения в осеннюю сессию».

На сегодняшний момент за реализацией права на получение земельного участка обратились почти 13 тысяч многодетных семей. Из них участки получили 7607 семей. При этом около 35% участков имеют необходимую инфраструктуру.

В некоторых регионах России возможность получить компенсацию вместо участка уже ввели. По словам замгубернатора Сергея Егорова, при определении суммы компенсации в регионах исходили из стоимости земли в регионе, начального платежа по ипотеке, и, конечно же, возможностей региональных бюджетов. От региона к региону сумма варьируется от 100 до 300 тысяч рублей.