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В Тульском кремле пройдет фестиваль моды всероссийского масштаба Fashion Style
Фото из архива Myslo.

В Тульском кремле пройдет фестиваль моды всероссийского масштаба Fashion Style

Фестиваль состоится 13 и 14 апреля в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля. Вход свободный.

На суд жюри и зрителей представят работы талантливых дизайнеров из девяти городов России: Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Таганрога, Волгограда, Рязани, Богородицка, Костромы, а также из республики Беларусь.

По итогам конкурсов выберут лучшие коллекции. Победители получат возможность продемонстрировать свои коллекции на Международной Неделе моды в Москве.

В этом году программа Fashion Style стала более обширной. Первый день фестиваля будет посвящен детской и подростковой моде. В рамках фестиваля пройдут всероссийский конкурс «Лучшая детская модель года», региональный финал конкурса «Детская супермодель России», а также региональный конкурс обаяния и таланта «Краса Тулы-2019».

Впервые на огромной площадке фестиваля разместится дизайн-маркет концептуальной одежды и обуви, аксессуаров, предметов декора, косметических средств, игрушек ручной работы и дизайнерских изделий.

Торжественная церемония открытия состоится 13 апреля в 14.30.

Фестивальная площадка начнет свою работу в 11.00, показы мод состоятся в 16.00.

Фестиваль проводится при поддержке Благотворительного фонда «Русский силуэт» и Правительства Тульской области, а генеральным партнером фестиваля уже не первый год выступает модельное агентство Linda.

сегодня, в 17:20 0
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