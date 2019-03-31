Скончался выдающийся конструктор Николай Макаровец

Ему было 80 лет.

31 марта на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора – научный руководитель – генеральный конструктор АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» Николай Макаровец.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования его родным и близким, соратникам по созданию вооружения и военной техники.

- Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым и разработчиком. Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала Отечества. Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников – достойных продолжателей его дела, - отметил глава региона.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву возглавить комиссию по организации траурных мероприятий.

Соболезнования выразил и председатель облдумы Сергей Харитонов. Он отметил, что память о выдающемся сыне Тульского края навсегда останется в памяти благодарных земляков.

Редакция Myslo также выражает соболезнования родным и близким Николая Александровича.

С 1962 года после окончания Тульского механического института по специальности «Двигатели летательных аппаратов» Николай Макаровец работал в Научно-производственном объединении «Алтай» (г. Бийск, Алтайского края). В 1977 году назначен заместителем Генерального директора по опытно-конструкторским вопросам, защитил кандидатскую диссертацию.

За период работы в НПО «Алтай» внес значительный научный вклад в создание методов расчета внутрибаллистических характеристик РДТТ, принимал непосредственное участие в создании зарядов твердого топлива для ракетных комплексов, имевших большое государственное значение. За эти работы в 1984 году ему была присуждена Ленинская премия СССР.

В 1985 году Николай Макаровец назначен генеральным директором ФГУП «ГНПП"Сплав"» (АО «НПО «СПЛАВ»). Под его руководством коллектив предприятия успешно разрабатывал и производил реактивные системы залпового огня, превосходящие по своим характеристикам зарубежные аналоги. Кроме того, при его непосредственном участии разработана концепция и методология конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО для конверсионных предприятий и отработаны конструкции 42 видов новых товаров народного потребления. За комплекс работ в области конверсии в 1993 году ему была присуждена Государственная премия Российской Федерации.

Николай Александрович известен как авторитетный специалист в области ракетной техники. В 1991 году защитил докторскую диссертацию, стал профессором. Под его научным руководством подготовлены кандидаты и доктора наук. В 1996 году организовал и возглавил в ТГУ кафедру «Стартовые и технические комплексы РСЗО». Удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III степени, медалями Федерации космонавтики, имени Королева, имени Келдыша, имени Макеева, имени Циолковского и другими.

С 2015 года занимал должность заместителя управляющего директора - научного руководителя - генерального конструктора АО «НПО «СПЛАВ».

Отметим, что буквально 10 дней назад, 21 марта, Николай Александрович отметил 80-летний юбилей.

Напомним, 29 марта Указом Президента РФ Владимира Путина за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны Николай Макаровец был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.