В Туле построят новый Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей

Он будет расположен на Алексинском шоссе.

УМВД России по Тульской области ищет подрядчика для строительства Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Сообщается, что максимальная стоимость контракта составит 95 185 600 рублей. Источник финансирования — федеральный бюджет. Работы по строительству пройдут в два этапа и должны завершиться в течение 365 дней со дня заключения контракта.

Центр планируют построить в Туле на Алексинском шоссе, 12-в. Общая площадь постройки составит 1162,23 м². Здание будет двухэтажным, без подвала, «Г»-образной формы.