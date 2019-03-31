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Тульский бизнесмен стал жертвой мошенника

Тульский бизнесмен стал жертвой мошенника

Злоумышленник попросил оказать спонсорскую помощь в приобретении дорогостоящего медоборудования для детских больниц.

Прокуратура Республики Северная Осетия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 40-летнего жителя Владикавказа. Мужчина обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, обвиняемый звонил предпринимателям из различных регионов страны, и, представляясь руководителем какого-либо государственного органа, просил оказать спонсорскую помощь в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования для детских больниц.

От действий обвиняемого пострадали предприниматели из Тулы¸ Омска, Хабаровского края, Ижевска, Ярославля и Махачкалы.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, бизнесмены перечислили на счета обвиняемого около 1 млн 700 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд Владикавказа для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:27 0
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