Алексей Дюмин поздравил Николая Макаровца с юбилеем

Сегодня, 21 марта, исполнилось 80 лет Герою России Николаю Макаровцу.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил Николая Александровича с юбилеем:

«Вы — один из тех людей, кем по праву гордится тульская земля, выдающийся оружейник, человек твердой воли и прогрессивного мышления. Под Вашим уверенным руководством «НПО «СПЛАВ» выстоял в трудные годы, создал большое количество уникального вооружения, наукоемкой гражданской продукции. Благодаря Вам предприятие и сегодня остается одним из лидеров российской оборонной промышленности.

Высоко ценю Ваш большой вклад в реализацию значимых общественных инициатив и, конечно, в воспитание нового поколения конструкторов, которыми по праву гордятся тульская земля и оборонный комплекс России».

Николай Макаровец – лауреат Ленинской премии и Государственной премии РФ, доктор технических наук, академик РАРАН, почетный гражданин Тульской области, заместитель управляющего директора — научный руководитель — генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ».