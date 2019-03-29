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Владимир Путин наградил туляков орденами

Владимир Путин наградил туляков орденами

Награды получили Николай Макаровец, Валерий Шерин и Виктор Трегубов.

Указом главы государства за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден заместитель управляющего директора – научный руководитель – генеральный конструктор НПО «Сплав» Николай Макаровец.

Николай Александрович – авторитетный специалист в области ракетной техники. Его знания и опыт востребованы в нашей стране и за рубежом. При его непосредственном участии на предприятии создают реактивные снаряды и системы. Николай Александрович ведет большую научную работу. Под его руководством подготовлены кандидаты и доктора наук, а в ТулГУ создана кафедра реактивных систем залпового огня.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также награжден первый замгубернатора Тульской области – председатель правительства региона Валерий Шерин.

Орденом Александра Невского награжден заместитель управляющего директора тульского «Сплава» по производству Виктор Трегубов награждён орденом Александра Невского.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 −2
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