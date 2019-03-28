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В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача
Фото Алексея Пирязева.

В Тульскую область приехали работать 104 молодых врача

Как привлекают молодых медиков в регион, рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

27 марта министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков встретился с молодыми специалистами, которые работают в Узловской районной больнице. Здесь работают сразу несколько молодых врачей.

Андрей Третьяков рассказал, что в Тульской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуются семь региональных проектов, направленных в том числе не обеспечение квалифицированными кадрами системы здравоохранения. 

Андрей Третьяков

– Проблема недостатка кадров в здравоохранении характерна для всех регионов, и в том числе для Москвы. В Тульской области правительство уделяет большое внимание привлечению молодых специалистов. Мы стараемся создать для них максимально комфортные условия: предоставляем социальные выплаты, так называемые «подъемные», хорошую заработную плату и служебное жилье при необходимости. 

Обеспечение работников служебным жильем – одна из приоритетных задач. Благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина на сегодняшний день у нас уже есть 29 служебных квартир. И еще три квартиры мы в скором времени приобретем для врачей-педиатров в Туле. Кроме того, девять двухкомнатных квартир в 2018 году были переданы работникам новых ФАПов.

Мы понимаем, что можем постоянно ремонтировать больницы, оснащать их, но в отсутствии врачей не сможем развивать систему здравоохранения. Мы встречаемся с выпускниками университетов, обсуждаем программу с ними, и у этой работы уже есть результат. В прошлом году программа позволила привлечь 311 врачей, из них 104 – молодые специалисты. За 2018 год по программе «Земский доктор» привлечено для работы на селе 39 врачей (а всего с начала действия программы – 300 врачей) и шесть фельдшеров.

По словам министра, новые врачи-специалисты Тульской области еще нужны. Сейчас есть дефицит во врачах участковых-педиатрах, участковых-терапевтах, анестезиологах-реаниматологах, отоларингологах, окулистах. Однако благодаря поддержке губернатора и правительства Тульской области проблема постепенно решается.

Во время встречи Андрей Третьяков символично вручил ключи от трехкомнатной служебной квартиры врачу-педиатру узловской поликлиники №1 «Здоровое детство» Муминат Гаджиевой. 

Муминат 29 лет, она приехала работать в Тульскую область из Дагестана в 2016 году: 

– Я с отличием закончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». После года работы по специальности решила переехать в Тульскую область по рекомендации своих хороших знакомых, которые уже работали здесь в здравоохранении. Условия, которые в регионе предоставляют молодым специалистам, меня заинтересовали, и уже через месяц я переехала в Узловую работать участковым педиатром. Сначала мы жили в Узловой вместе с мужем и ребенком, а сейчас сюда переехала и моя мама. 

Все обещанные мне условия выполнены: дали социальную выплату, компенсировали траты на аренду квартиру, а сейчас предоставили служебную. Сейчас мы своими силами делаем в ней ремонт, обустраиваем.

Нам всё очень нравится, переезжать из Тульской области мы точно не собираемся! 

Кстати, по примеру Муминат в Новомосковск заведующей отделением детской неврологии переехала работать ее сестра, а подруга устроилась в Венев терапевтом.

Галерея
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 1
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 2
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 3
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 4
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 5
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 6
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 7
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 8
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 9
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 10
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 11
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 12
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 13
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 14
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 15
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 16
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 17
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 18
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 19
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 20
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 21
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 22
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 23
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 24
Встреча с молодыми врачами. Узловая, Фото: 25
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:36 +6
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