Губернатор Алексей Дюмин – учителям: «Современной школе нужны такие яркие, неравнодушные люди, как вы!»

Фото Александра Каналина.

Участников мероприятия приветствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По его словам, проведение фестиваля клубов «Учитель года» стало для региона доброй традицией.

– Ваша профессия — одна из самых благородных. В достижениях каждого взрослого человека есть заслуга его учителей. Очень важно, что вы готовы делиться своим мастерством, знаниями и опытом.

Губернатор отметил, что непрерывное профессиональное развитие учителей — одна из основных задач приоритетного национального проекта «Образование». В начале марта Алексей Дюмин уже встречался с представителями тульского клуба «Учитель года». На встрече обсудили возможность внедрения инновационных форм обучения педагогов.

Уже достигнута договоренность с МГИМО об участии лучших тульских учителей в традиционных «Педагогических стартах» на базе университета. Они смогут поехать туда уже в июне и познакомиться с самыми современными методиками, технологиями и формами обучения.

А также — посетить мастер-классы по командной работе, личностному росту, развитию лидерских качеств, пройти психологические курсы, изучить экспериментальные платформы.

По словам губернатора, важно, чтобы после участия в этом проекте педагоги делились полученными знаниями и опытом с другими коллегами на различных площадках и в разных форматах.

Алексей Геннадьевич подчеркнул, что важно учиться и самим педагогам. Для этого в Тульской области уже два года работает информационная система «Виртуальная школа». С ее помощью учителя осваивают робототехнику, 3D-моделирование и другие актуальные специальности. На федеральном уровне сейчас активно ведется работа по созданию национальной системы учительского роста, которая должна открыть педагогам новые возможности для карьеры.

– Современной школе нужны творческие подходы, новаторские идеи. Нужны такие яркие, неравнодушные люди, как вы. Именно вы шаг за шагом меняете к лучшему систему образования. А вместе с ней — и всё наше общество. И это поистине бесценная работа. Спасибо за важное умение сочетать верность традициям и стремление идти в ногу со временем. За то, что вкладываете душу в своих учеников, не только даете им необходимые знания, но и учите их добру, милосердию и отзывчивости.

Губернатор вручил отличившимся работникам образования региональные награды. Так, благодарность получил Александр Владимирович Десятчиков, учитель истории и обществознания ЦО №7 города Тулы. В профессии молодой человек уже семь лет.

Александр Десятчиков – Я считаю, что учитель — очень интересная профессия, многогранная. Это хорошая возможность раскрыть себя и показать всё то, что мечтал показать в свое время. В школе есть все условия для творчества. Почему история? Она многому учит. Чтобы нынешнее поколение не совершало ошибок, оно должно оглянуться назад, в прошлое, и посмотреть, как было раньше, чтобы в будущем выстроить нормальные отношения. Учитель обязательно должен быть очень творческим, креативным, необычным, умеющим лавировать между различными настроениями, характерами учеников. Нужно уметь быть гибким. Будет правильно, если взрослые люди будут слушать, слышать и понимать детей, и тогда будет успех. Современные дети очень любопытные, и это отличное качество! У них есть потребность получать информацию с помощью более современных методов, подходов, и поэтому учитель должен быть очень современным. Но в первую очередь они всё равно просто дети!

Оксана Болеславовна Заика, заведующий отделом сопровождения конкурсов и мероприятий Тульского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области:

Оксана Заика – В профессии я 28 лет. По окончании школы перед каждым человеком стоит дилемма, куда пойти учиться и чем заниматься в будущем. Решение уйти в педагогическое направление ко мне пришло не сразу. Я окончила университет, получила образование физика. В перестроечные годы многие пробовали себя в разных профессиях, а в 1991 году я решила попробовать себя в педагогической деятельности. Я поняла, что очень важно воспитывать людей, которые будут нужны нашему обществу, которыми мы будем гордиться. Мы стараемся растить их, как своих собственных детей.

Ценным подарком наградили Ольгу Владимировну Медведеву, учителя физики Бородинской средней школы Киреевского района.

Ольга Медведева – Я в профессии уже 26 лет и очень рада, что судьба занесла меня на этот корабль, на котором всегда весело и интересно. У меня была замечательная учительница, которая помогала мне разбираться в этом мире. Она мне сказала, что историю можно переписать, а законы физики ни у кого никогда переписать не получится, если не случится какое-нибудь громкое открытие. По-другому со мной и не могло случиться — я пришла в школу именно учителем физики. Это самый сложный и самый интересный предмет. Стараюсь на уроке показать детям то, что они не увидят дома, и таким образом завлекаю в свои сети (смеется). Открываю детям глаза на многие вещи, в ответ — интерес, восторг, удивление. У меня много приборов в лаборатории, и многие вещи я могу показать наглядно. Как быть классным учителем? Надо зайти в класс, забыть обо всем и отдавать всю себя без остатка. Время идет, дети другие, но мы под эту ситуацию должны подстраиваться и понимать, что от нас, педагогов, зависит очень многое. Не важно, какой ребенок, тройки у него или пятерки. Важно, чтобы у него было правильное отношение к жизни и чтобы он прежде всего был хорошим человеком.

На фестиваль собрались представители 25 регионов России. Среди них участники федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России», представители клубов «Учитель года», «Учительской газеты», общероссийского профсоюза образования.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы представителей клубов, самопрезентации клубов, педагогический стенд-ап, интерактивная презентация регионального проекта «Наставничество», творческий вечер, селфи-квест по арт-объектам города Тулы, интерактивные мероприятия в Государственном музее-заповеднике «Куликово поле». Фестиваль продлится до 30 марта.