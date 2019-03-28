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Тульского фотографа пытались «развести» от имени полковника ГИБДД: запись разговора
Мошенник убеждал мужчину, что заказывает съемку торжественного мероприятия.
Недавно один из тульских фотографов едва не стал очередной жертвой телефонного мошенника. Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником ГИБДД и сообщил, что хочет заказать съемку торжественного мероприятия в УГИБДД на ул. Советской.
Беседа записывалась на телефонный диктофон, и теперь вы можете сами услышать, насколько убедительными могут быть злоумышленники.
К слову, у этого «развода» уже «большая-пребольшая борода». Схеме несколько лет, и подобным образом обманута наверняка не одна сотня человек. Чаще всего так промышляют заключенные, чтобы получить немного денег на счета мобильных телефонов.
«Очень круто втирается в доверие, по голосу — реально военный человек…)))) Я сначала поверил, если честно… но потом… раскусил его и подыграл этому артисту-мошеннику», — поделился фотограф Александр.
Эта схема и похожие на нее достаточно просты. Сначала мошенник заинтересовывает свою жертву предложением, например работы или покупки товара на сайтах объявлений.
Сам «развод» обычно прячут среди обилия подробностей легенды. Как правило, это просьба-услуга перечислить относительно небольшую сумму на номер мобильника, что обещают компенсировать при расчете. В случае покупки на сайте объявлений это может быть условие перечислить на электронный счет, в том числе и мобильного телефона, задаток, который выступит гарантом сделки.
Как не стать жертвой подобного мошенника? Не доверяйте финансовым просьбам незнакомых людей!
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