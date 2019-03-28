Тульского фотографа пытались «развести» от имени полковника ГИБДД: запись разговора

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Недавно один из тульских фотографов едва не стал очередной жертвой телефонного мошенника. Ему позвонил мужчина, который представился сотрудником ГИБДД и сообщил, что хочет заказать съемку торжественного мероприятия в УГИБДД на ул. Советской.

Беседа записывалась на телефонный диктофон, и теперь вы можете сами услышать, насколько убедительными могут быть злоумышленники.

К слову, у этого «развода» уже «большая-пребольшая борода». Схеме несколько лет, и подобным образом обманута наверняка не одна сотня человек. Чаще всего так промышляют заключенные, чтобы получить немного денег на счета мобильных телефонов.

«Очень круто втирается в доверие, по голосу — реально военный человек…)))) Я сначала поверил, если честно… но потом… раскусил его и подыграл этому артисту-мошеннику», — поделился фотограф Александр.