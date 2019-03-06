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Алексей Дюмин встретился с членами клуба «Учитель года Тульской области»
Фото Алексея Пирязева.

Алексей Дюмин встретился с членами клуба «Учитель года Тульской области»

6 марта губернатор посетил Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

Здесь Алексей Геннадьевич встретился с членами клуба «Учитель года Тульской области». В институте активно используются дистанционные технологии, проводятся конференции и семинары для педагогов со всей страны. Ежегодно в учреждении проходят более 20 конкурсов для учителей, воспитателей, педагогов-психологов, классных руководителей, управленцев и молодых педагогов. Победители объединились в клуб «Учитель года Тульской области».

Губернатор подчеркнул, что повышение качества образования – одна из ключевых задач, стоящих не только перед Тульской областью, но и перед всей страной. Для ее решения нужны высококвалифицированные кадры, владеющие современными технологиями и новыми методиками. И институт повышения квалификации играет большую роль в их подготовке.

– Для меня учителя – особая каста людей, у меня мама долгое время работала учительницей, – улыбнулся Алексей Дюмин. – Мы найдем площадку для того, чтобы вы, самые активные и самые вовлеченные в этот процесс, могли дополнительно профессионально развиваться. Либо на платформе МГУ, либо МГИМО, либо Сколково. Давайте сегодня поговорим о ваших проблемах, достижениях, о финансовой составляющей и тех вещах, которые можно менять и корректировать. Я приехал для того, чтобы вам помочь!

Учитель начальных классов тульской гимназии №11 Алина Шалимова:

– Я молодой педагог и совсем недавно сама сидела за партой, а теперь прихожу в школу уже как учитель. Это очень ответственно. Сейчас система образования терпит изменения, на мой взгляд, это связано с тем, что в школу приходят электронные технологии. Мы активно используем дистанционные формы обучения, работаем с электронными образовательными ресурсами, сменили бумажные журналы и дневники на электронные. В прошлом году в составе делегации Тульской области я побывала в Москве на обучении по внедрению ресурсов Российской электронной школы. Это интересная информационно-познавательная среда, которая позволяет объединить работу учителя, ученика и родителя. Платформа позволяет использовать наработанные практики других учителей России, это потрясающий обмен опытом. У нас в регионе есть такая платформа – «Виртуальная школа». Учителя выкладывают туда свои материалы, которыми можно воспользоваться. Есть возможность проведения региональных онлайн-олимпиад, это очень ценно и удобно.

Алексей Дюмин обещал помочь молодым учителям, дал месяц на раздумье – где и чему они хотели бы поучиться и повысить свою квалификацию.

– Такая возможность у нас есть, и ею нужно воспользоваться. Для вас это будет полезный опыт, вы будете потом транслировать его своим коллегам.

Учитель математики лицея №2 г. Тулы Наталья Владимировна Захарова:

– Наш лицей очень тесно взаимодействует с КБП. Благодаря поддержке предприятия в лицее обновляется методическая и материально-техническая база, открыт мини-технопарк, уже более трех лет работает физико-математическая школа имени академика А. Г. Шипунова. Это школа выходного дня, занятия для учащихся в ней совершенно бесплатны. Попасть сюда можно с помощью олимпиады, которая проходит в апреле. Здесь изучают и физику, и математику, чтобы поступить в профильные вузы, в том числе и в ТулГУ. По окончании вузов выпускники идут работать в КБП.

Алексей Дюмин отметил, что этот опыт очень важен, и поручил министру образования Тульской области Алевтине Шевелевой подготовить список предприятий, которые отказываются таким же образом взаимодействовать с образовательными учреждениями региона.

Губернатор напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем Послании поручил с 2020 года запустить программу «Земский учитель» – по аналогии с «Земским доктором».

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе сельской школы в Плавском районе Елена Моськина:

– Вы знаете, что в сельских школах не хватает кадров. Программа «Земский учитель» прекрасна, но хотелось бы, чтобы в ней не было возрастных ограничений – 35 лет, чтобы не только молодые учителя, но и педагоги более старшего возраста могли бы приехать работать на село и получить там жилье. И тогда проблема учительских кадров была бы решена.

– Программа «Земский учитель» должна заработать в следующем году и дополнить меры, которые принимаются сейчас в рамках нашей региональной кадровой программы, – сказал Алексей Дюмин.

Алевтина Шевелева отметила, что в числе важных направлений реализации кадровой программы – привлечение молодых специалистов.

В образовательные организации региона пришли на работу 44 выпускника, завершивших целевое обучение. Молодым специалистам выплачивается единовременное пособие в размере пяти должностных окладов в городских школах и 10 должностных окладов – в сельских.

В 2018 году такую поддержку получили 307 молодых педагогов.  
Кроме того, с 2012 года в Тульской области реализуется программа ипотечного жилищного кредитования молодых учителей. В 2018 году субсидией воспользовались 44 молодых учителя. Широко внедрен институт наставничества, действуют школы молодых специалистов как на муниципальном, так и на региональном уровне.

Председатель клуба «Учитель года Тульской области» Людмила Бабкина сообщила, что в ближайшее время в регионе пройдёт Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года», и пригласила губернатора принять участие в его открытии.  Алексей Геннадьевич согласился.

Ректор института Инна Якунина также обратилась к главе региона с просьбой помочь обновить материально-техническую базу учреждения. Алексей Дюмин поручил Алевтине Шевелевой сформировать перечень необходимого оборудования.

В ходе общения Алексей Дюмин рассказал, что дал поручение правительству региона пересмотреть бюджет и выделить средства на строительство школы в этом году.

В конце встречи учителя поблагодарили губернатора за поддержку:

– Все наши дела были бы невозможны без поддержки. В профессии педагога очень важно понимать, что ты не один в поле воин. Так же, как и в ратном бою, – если ты с командой единомышленников, ты победишь. Наш клуб как раз такой, это единое целое. Мы – те, кто прославляет наш регион, нашу систему образования, и мы благодарны, что мы – часть Вашей команды.

– Вы не часть команды, вы – штаб! – улыбнулся Дюмин. – Вы мозговой центр. Вы, как ангелы-хранители, оберегаете детей с малых лет, открываете им двери в этот сложный мир. От первого учителя зависит очень многое, зависит, как эта личность будет формироваться. Спасибо вам за ту работу, которую вы делаете!

 

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 18:27 +1
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