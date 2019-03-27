Гидрометцентр: В Тулу вернутся февральские морозы

- Но сначала нам придется пережить «возвращение зимы» [в ближайшие три дня]. Ночные температуры опустятся до минус 7−8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, — приводит издание слова метеоролога. — Ночная температура ниже нуля будет держаться со среды до пятницы. Осадки ночью будут в виде снега, днем — в виде дождя. По утрам нужно быть готовым к гололеду. Днем воздух прогреется только до 2−4 градусов тепла. По области дневная температура может быть около 0 градусов.

Заметное повышение температуры произойдет в выходные. В субботу воздух прогреется до 5−10 градусов тепла, погода будет солнечной.