Фото Алексея Пирязева
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом
На месте происшествия работают пять пожарных расчетов.
Утром, 27 марта, на ул. Николая Руднева в Туле загорелся частный двухэтажный дом. Как передает с места происшествия корреспондент Myslo, дым идет из-под верхней части крыши. В общей сложности тушением пожара занимаются пять пожарных расчетов. По одной из версий причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
- Дом проверен звеном ГДЗС, пострадавших не обнаружено. На данный момент возгорание ликвидировано, — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
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