На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом

Фото Алексея Пирязева

На месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Утром, 27 марта, на ул. Николая Руднева в Туле загорелся частный двухэтажный дом. Как передает с места происшествия корреспондент Myslo, дым идет из-под верхней части крыши. В общей сложности тушением пожара занимаются пять пожарных расчетов. По одной из версий причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

- Дом проверен звеном ГДЗС, пострадавших не обнаружено. На данный момент возгорание ликвидировано, — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.