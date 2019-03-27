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На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом
Фото Алексея Пирязева

На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом

На месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

Утром, 27 марта, на ул. Николая Руднева в Туле загорелся частный двухэтажный дом. Как передает с места происшествия корреспондент Myslo, дым идет из-под верхней части крыши. В общей сложности тушением пожара занимаются пять пожарных расчетов. По одной из версий причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
 
- Дом проверен звеном ГДЗС, пострадавших не обнаружено. На данный момент возгорание ликвидировано, — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
Галерея
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 1
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 2
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 3
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 4
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 5
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 6
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 7
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 8
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 9
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 10
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 11
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 12
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 13
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 14
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 15
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 16
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 17
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 18
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 19
На ул. Николая Руднева в Туле загорелся двухэтажный дом, Фото: 20
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:20 0
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