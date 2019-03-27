Губернатор подписал Указ о подготовке к призыву туляков на военную службу

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал Указ о подготовке к весеннему призыву туляков на военную службу с 1 апреля по 15 июля 2019 года.

Из документа следует, что перевозку призывников со сборного пункта на автобусные и железнодорожные вокзалы должно обеспечить Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Работа по привлечению специалистов для медосмотров и контрольных освидетельствований тех, кто освобожден от призыва или не согласен с заключениями о годности возложена на минздрав, а порядок на сборном пункте — на полицию.

Указом утверждены состав призывной комиссии Тульской области, муниципальных районов и городских округов. В частности, председателем призывной комиссии ТО традиционно остается губернатор Алексей Дюмин, заместителем председателя — военный комиссар региона Александр Сафронов, а секретарем — медицинская сестра ВВК отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) ФКУ «Военный комиссариат Тульской области» Елена Минаева.

Напомним, депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий получить отсрочку от призыва на военную службу.

Молодые люди смогут пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста. Также отсрочку смогут получить те, кто обучается за бюджетный счет по очной форме обучения на подготовительных отделениях государственных вузов.

Новый закон позволяет молодым людям, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет, получить отсрочку от армии для обучения в бакалавриате, а затем — в магистратуре. Также поправки в закон дадут юношам, достигшим призывного возраста в период учебы в школе, право на отсрочку в связи с обучением по программам среднего профобразования.

Еще одно основание для отсрочки — для обучающихся очно за бюджетный счет на подготовительных отделениях государственных вузов. При этом должны быть соблюдены еще два условия: поступить на подготовительное отделение нужно в год получения среднего общего образования и срок действия отсрочки — не более года.

Эта инициатива уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы. Сейчас молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, находятся в неравных условиях при получении высшего образования со сверстниками, достигшими этого возраста после окончания школы. Закон исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре. Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста.