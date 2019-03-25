Разъяснение Myslo: что и кому грозит по закону о фейковых новостях и оскорблениях власти в интернете

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18 марта Президент России подписал пакет законов о «фейках в интернете» и «об оскорблении власти». Данный пакет может повлечь достаточно серьезные изменения в институте свободного обмена информацией в отечественном информационном пространстве, да и можно ли теперь в принципе говорить о свободе применительно к Рунету?

Юрист Евгений Черников разъяснил, как новый пакет законов изменит общение в интернете.



Евгений Черников, юрист

Что это за законы такие

Был принят ряд изменений в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в Кодекс об административных правонарушениях.

С одной стороны, власти получили право оперативно блокировать страницы в сети или даже целые интернет-сайты, на которых распространены так называемые фейки и «оскорбление власти».

С другой стороны, за распространение такой информации граждане и юридические лица теперь несут административную ответственность и в случае нарушения должны заплатить достаточно внушительный штраф.

Что такое фейки

Закон, конечно же, не оперирует такой терминологией. Законодатель использует конструкцию: «недостоверная, общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений».

Кроме того, негативные последствия и ответственность возникают при условии, что распространяемая недостоверная информация создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Что это значит для простых юзеров и для профессиональных участников рынка?

Все же речь идет не о любой информации, а об общественно значимой, то есть имеющей существенное значение для коллективной жизни общества. Фейки про чью-то частную жизнь (если, конечно, это не частная жизнь первых лиц государства) не могут стать причиной блокировки и штрафа по новому закону. Речь идет только об информации, распространяемой под видом достоверных сообщений. Новый закон не будет распространяться на заведомые мистификации и перформансы. То есть если сайт честно говорит, что распространяет фейковые новости, с юмористическими, сатирическими или творческими целями, ответственность не наступит. А вот пранкерам вполне может достаться, ведь они как раз распространяют недостоверную информацию под видом изначально достоверной, хотя и с сатирическими целями. Информация должна нести в себе угрозу определенных негативных последствий, например опасность жизни и здоровью граждан и далее по тексту. Получается, за информацию, пусть и общественно значимую, но потенциально не влекущую указанных в законе последствий, ответственности быть не должно. Хотя закон говорит не о самих последствиях, а о некой потенциальной угрозе опасных последствий. А здесь, согласитесь, любая общественно значимая информация может, в теории, нести угрозу негативных последствий, например общественных беспорядков. А степень этой потенциальной угрозы будет определять даже не суд, а сотрудник прокуратуры.

Что такое «оскорбление власти»

И со слухом совершилось что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества…»

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».

Опять же, законодатель использовал сложную и длинную конструкцию: «информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».

Итак, что это значит?

1. Речь идет об информации, выраженной именно в неприличной форме. Понятие «неприличная форма» хоть и не ново для российского законодательства, но так до конца и не определено. В самом узком смысле неприличная форма — это ненормативная лексика, то есть, как выражаются иногда представители власти, четыре общеизвестных слова на «х», «п», «е» и «б» плюс все производные от них. Однако есть и более широкое толкование понятие «неприличная форма», также применяемая при лингвистических экспертизах.

При такой трактовке сюда будут включены и явно оскорбительные эвфемизмы, и грубые указания на антиобщественные действия («жулики и ворюги»), и каламбуры, направленные на унижение по какому-либо признаку («либерасты» или «дерьмократы»). Какой из подходов применят в каждом конкретном случае, во многом будет зависеть от эксперта.

2. Информация должна содержать явное неуважение. Явное неуважение — это не просто критика. Например, указание на то, что какой-то министр плохо работает, не может быть признано оскорблением. А вот если после этого сообщения дать волю эмоциям и рассказать в свободной форме, куда министр должен отправиться со своего поста, это уже может оказаться неуважением и оскорблением.

3. Законодатель четко определил объекты неуважения, это в основном предметы и понятия неодушевленные: общество, государство, герб, гимн, Конституция и т. п. А также это органы государственной власти. Означает это, что указанная норма не может быть применена, если объектом неуважения будут являться органы муниципальных властей (глава города или администрация района), руководители государственных корпораций, просто политические деятели.

Также, скорее всего, данная норма не будет применима при критике депутатов (все-таки депутат сам по себе еще не орган). И даже в отношении действующих чиновников не в каждом случае можно будет говорить об оскорблении именно органа государственной власти. Однако же, если речь будет идти об органе или институте власти целиком (например, полиция, суд, УФСИН) или о первых должностных лицах, если их должности являются персонифицированными — Президент, генеральный прокурор, уполномоченный по правам ребенка и т. п. , то неуважение вполне может повлечь ответственность по новому закону.

Какие могут быть последствия

Последствия для распространителей разнообразны и безрадостны.

При обнаружении фейков или оскорблений в сети страницу или даже весь ресурс могут заблокировать. Блокировать будет Роскомнадзор по требованию генпрокурора или его заместителей. Роскомнадзор, правда, сначала предупреждает о нарушении и предлагает удалить информацию добровольно. Но сроки для удаления установлены очень маленькие.

Самое неприятное для пользователей и участников рынка заключается в том, что вся процедура блокировки — процесс внесудебный.

В сущности, это мера оперативного реагирования. Однако на практике все вполне может работать так: ваш сайт целиком заблокируют в течение суток, а потом вы ближайшие пару лет в судах будете доказывать, что вы были правы, а прокурор — нет. А всё это время ваш ресурс работать не будет.

Кроме того, за распространение недостоверной информации или за неуважение предусмотрен штраф, и штраф не малый.

За распространение недостоверной информации на граждан возлагается штраф от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а в некоторых случаях до 300 и даже до 400 тысяч рублей.

Для должностных лиц и юридических лиц ситуация хуже, для них ответственность может составить в некоторых случаях 600 тысяч рублей, 900 тысяч рублей и даже 1,5 миллиона рублей.

За информацию, содержащую оскорбления, штрафы более умеренные — для всех от 30 до 100 тысяч рублей. При повторном же привлечении к ответственности — от 100 до 200 тысяч или административный арест 15 суток.

Кто может стать нарушителем

А нарушителем может оказаться кто угодно. И СМИ, и профессиональные блогеры, не являющиеся СМИ, и простые граждане, которые просто сделали репост.

Сегодня огромное количество граждан страны пользуются интернетом и в той или иной форме распространяют информацию, например, размещая понравившуюся статью у себя на странице в социальных сетях, и потому этот пакет законопроектов действительно касается очень и очень многих.

Зачем всЁ это нужно

Мнения о законопроекте разделились. Но линия раздела тоже весьма очевидна. Положительно закон оценивают, в первую очередь, сами законодатели и представители власти, да и то далеко не все. Общая идея заключается в том, что законы позволят охранять информационное пространство от «вбросов», сделают поток новостей чище и достовернее.

Профессиональное сообщество, медиаюристы и даже некоторые представители власти критикуют закон за слишком размытые формулировки и за то, что по сути он дает чиновникам возможности существенного ограничения свободы распространения информации, просто руководствуясь своими представлениями.

Также высказывается обоснованное мнение о том, что следствием закона станет самоцензура среди распространителей информации: никто не захочет платить огромный штраф и быть заблокированным.

Особая проблема в том, что совершенно непонятно, как будет идентифицироваться недостоверность информации.

В силу действующего законодательства окончательно достоверными признаются только те факты, которые установлены судом. Однако по новому закону без решения суда прокурор будет указывать на те или иные сведения как на недостоверные.

Иными словами, недостоверными прокурор может определить практически любые сведения, кроме тех, которые говорят о фактах, прямо установленных судом.

На что будут ориентироваться прокуроры? Вероятно, на некие официальные данные, предоставляемые органами государственной власти (например, данные о числе пострадавших в катастрофе публикуемые МЧС, данные о ходе следствия распространяемые пресс-службой СК РФ и т. п. ). То есть фактически создана база для формирования официального информационного потока, который только и будет считаться достоверным, в общем, всё как в лучших антиутопиях.

Что делать простым юзерам, чтобы не попасть на штраф и блокировку

Стараться не распространять недостоверную или сомнительную информацию и тем более не писать матерные оскорбления про органы государственной власти без особой необходимости. Если все-таки вы иначе не можете и считаете, что именно данная информация сейчас крайне важна вашим читателям, пишите посты и делайте перепосты опасной информации в иностранных социальных сетях и месенджерах и не делайте то же самое в отечественных. Старайтесь регистрироваться на информационных ресурсах, используя электронную почту, зарегистрированную на иностранном хостинге. Иностранные компании вряд ли сдадут информацию о вас российским правоохранительным органам. От блокировки, конечно, это не поможет, но, по крайней мере, может обезопасить от штрафа. Если вы распространяете информацию и заведомо знаете, что она может быть оценена как недостоверная, укажите в аннотации к этому материалу или на своей странице, что распространяете именно недостоверную информацию, и напишите зачем (например: «сатирический фейк-перформанс», «ненаучная фантастика о буднях»). Таким образом вы сможете утверждать, что не распространяли эту информацию как достоверную и изначально предупреждали читателей, что это вымысел. Если вы пишете сами, старайтесь использовать только оценочные формулировки, чтобы всегда о вашем тексте без натяжки можно было сказать — здесь нет утверждений о фактах, а есть только выражение оценочных суждений. Не пишите: «Кукин — вор». Пишите «Можно сделать предположение, что Кукин приобрел этот миллион нечестно». Не стоит писать об органах государственной власти и руководителях этих органов с использованием мата, а также не стоит их оскорблять. Тренируйте «эзопов язык». Так и опасности меньше, и текст интереснее и красивее. Особенно рекомендуется использовать аллюзии к современному искусству, сетевым мемам и т. п. С одной стороны, читателю понятно, с другой стороны, эксперту значительно сложнее будет дать заключение об оскорблении, потому что просто невозможно будет сослаться на общеупотребимость мема или цитаты.

Ну сейчас мы вам покажем!

Многие юзеры уже начали грозить администраторам и редакциям ресурсов, что сейчас их накажут за фейки. Мол, напишем жалобу, и вас заблокируют.

Спешим расстроить: использовать новый закон для сведения счетов с ресурсом или блогером не получится. Либо, как минимум, это будет сложно и не быстро. Писать жалобу придется в Генпрокуратуру и ждать реакции оттуда. А учитывая сложность и неоднозначность формулировок закона, весьма вероятно, что реакции может и не быть вовсе. Либо спорную информацию могут, наоборот, счесть достоверной. Тогда блогер или СМИ, в свою очередь, предъявят жалобщику иск о защите деловой репутации.

Ссылки на законы: нажимаем здесь, здесь, здесь и тут.