Как будет работать закон по борьбе с фейковыми новостями

12 марта Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал так называемый закон о фейках. Как это отразится

Инициатива вызвала широкий резонанс. Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев прокомментировал острые вопросы, связанные с рассматриваемым в Совете Федерации законом. Текст интервью опубликован на сайте Ассоциации юристов России. По его словам, Ассоциация обязательно будет проводить мониторинг правоприменительной практики, чтобы никто из добропорядочных граждан не пострадал, а журналисты могли выполнять свою работу без опасений получить несправедливые обвинения.

Владимир Груздев: Под санкции попадает только заведомо недостоверная информация, которую пытаются выдать за точные сведения.

При этом такая ложь должна представлять явную общественную опасность. Допустим, если из-за сообщений о несуществующем стихийном бедствии возникнет паника. Если же журналист добросовестно провел факт-чекинг - проверку информации, но подвели источники, то, разумеется, нет законных оснований его наказывать. Кроме того, под санкции не попадают и версии: так что строить гипотезы и предположения можно, ошибки не наказуемы.

Полномочиями по досудебной блокировке фейковой информации наделены Генпрокуратура и Роскомнадзор. То есть определять, была ли информация распространена под видом достоверной или как версия, будут чиновники. Не возникает ли опасность произвола?

Владимир Груздев: Конечно, любое решение административных органов всегда можно оспорить в суде, но никакой закон не должен создавать основу для произвольного преследования граждан или организаций.

Что же касается ответственности за распространение недостоверной информации, предусмотренной проектом в КоАП, то формулировки закона достаточно конкретны и вводят дифференцированную ответственность за фейк в зависимости от наступающих последствий. Если распространение информации создало угрозу жизни и здоровью граждан, угрозу массовых беспорядков, будет одно наказание. Если же распространение фейка создало помехи в работе объектов жизнеобеспечения, предусмотрено более строгое наказание.

В каких случаях наступает самая строгая ответственность за фальшивую новость?

Владимир Груздев: Представьте, кто-то распространит фейковую информацию, что готовятся массовые сокращения на электростанции, сотрудники поверят - в коллективе начнутся волнения, работа будет парализована. В итоге произойдет авария, которая оставит без света жилые кварталы. Распространитель такой информации будет наказан.

Самые же строгие санкции предусмотрены в том случае, если появление фейков вызвало массовые беспорядки, гибель человека, причинило вред здоровью или имуществу, привело к прекращению работы важных объектов. Или если человек пойман на опасной лжи повторно.

Существует ли за рубежом система ответственности за введение людей в информационное заблуждение? Или мы первыми прокладываем правовой путь?

Владимир Груздев: Сегодня во многих странах задумались об этом. В Италии полиция запустила онлайн-сервис, с помощью которого граждане могут проверять подлинность новостей. В Германии недавно был принят закон, обязывающий администраторов соцсетей оперативно обрабатывать жалобы на содержание опубликованного контента, удалять нарушающие законодательство записи и комментарии. «Очевидно преступные» высказывания, направленные на разжигание ненависти, клевета или фейковые новости и т. п. должны быть удалены или заблокированы в течение 24 часов с момента поступления жалобы. Так что проблема фейковых новостей интернациональна. Во всем мире ищут пути ее решения.

Как не допустить перегибов в борьбе с теми фейками, которые никому не угрожают?

Владимир Груздев: Необходимо разрабатывать новые правовые меры. Над этим работают во многих странах. В свою очередь Ассоциация юристов России обязательно будет проводить мониторинг правоприменительной практики: очень важно, чтобы никто из добропорядочных граждан не пострадал, журналисты могли выполнять свою работу без опасений получить несправедливые обвинения.