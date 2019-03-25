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Алексей Дюмин: «Никакого строительства в Рогожинском парке Тулы не будет!»

Алексей Дюмин: «Никакого строительства в Рогожинском парке Тулы не будет!»

Глава региона поручил главе администрации города Евгению Авилову акцентировать внимание на благоустройстве общественного пространства.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве губернатор обратил внимание главы администрации Тулы Евгения Авилова на два объекта:

– Тульская набережная — объект, который востребован туляками. Но он требует внимания и гарантийного ремонта. А еще до меня дошли какие-то спекуляции, что в Рогожинском парке планируется строительство объектов. Давайте эту тему закроем раз и навсегда! Не понимаю – зачем собирались проводить публичные слушания, чья это инициатива? В Рогожинском парке никакого строительства не планировалось и не будет планироваться. Никогда!

Губернатор посоветовал Авилову, «наоборот, расширять эту парковую зону, благоустраивать ее».

 

Напомним, не так давно появилась информация, что рядом с ледовой ареной «Тропик» в Рогожинском парке Тулы будет построен ещё один спортивный зал. При этом снесут памятный знак, установленный на месте гибели Героя Советского Союза Григория Агеева, комиссара Тульского рабочего полка. Земли в городском парке давно проданы предыдущими губернаторами сомнительным коммерческим организациям.

Подробнее — в специальном материале Myslo.

сегодня, в 17:21 +8
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