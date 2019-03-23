Объезд города: Тулу приводят в порядок после зимы

Фото Дмитрия Дзюбина.

Выездное совещание провел первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин. В объезде также приняли участие начальник управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев, начальник управления по благоустройству Татьяна Матвеева, начальники главных теруправлений по округам, журналисты.

В ходе объезда осмотрели центральные и второстепенные улицы Тулы.

По программе «Безопасные и качественные дороги» в городе отремонтируют проезжие части дорог и тротуары по ряду адресов. Но асфальтирование и установка бордюрного камня — это еще не всё.

Владислав Галкин - Улицы будут сдавать главе администрации комплексно, «от фасада до фасада». В порядке должно быть всё! Помимо асфальтирования и замены бордюров заменим ограждения безопасности, там, где это требуется. Также необходимо провести ревизию зеленых насаждений, кронирование. Старые аварийные деревья удалить, на их место высадить новые. Нужно провести ревизию электроопор, оставшиеся натриевые светильники заменить на современные светодиодные.

По словам Галкина, при проведении работ, конечно же, будут сразу учитываться требования доступной среды. А еще город избавится от узких «газонов», на которых не растет трава.

- Газоны, а точнее, зазоры между тротуаром и фасадом здания шириной 30−50 см будем убирать, — говорит Галкин. — Ну не вырастишь на такой небольшой площади нормальный газон. От них только грязь и неопрятный внешний вид улицы.

При приёмке каждый улицы будет учитываться и состояние фасадов жилых домов, офисных и торговых зданий, состояние ограждений.

- На каждую улицу у нас есть паспорта, куда внесены данные о каждом здании, собственниках — установлены или нет, — говорит Владислав Галкин. — В паспорте делаются пометки: в каком состоянии фасад, выдано ли уведомление собственнику и в какие сроки нарушения правил благоустройства должны быть устранены. Напомню, штрафы за нарушения правил благоустройства немаленькие. Например, на юридическое лицо от 100 до 300 тысяч рублей. Если собственник не приводит здание в надлежащее состояние, несмотря на требования, мы понуждаем его через суд либо восстановить, либо снести объект.

Начальник главного теруправления по Центральному району Александр Корнеичев привел в пример улицу Оборонную, где множеству собственников домов и участков, а также предпринимателям уже были выданы предписания привести в порядок фасады и заборы. И уже достигнуты договоренности по срокам устранения нарушений.

По словам Владислава Галкина, с домами-объектами культурного наследия, а таких в Туле очень много, другая история. Там работает инспекция по охране памятников. Собственник такого объекта в соответствии с охранным обязательством должен содержать его в надлежащем состоянии. Здесь штрафы за нарушения доходят до 5 млн. Такое здание у нерадивого собственника могут изъять через суд, прецеденты такие уже были.

Отдельным вопросом выездного совещания стала уборка тульских улиц после зимы. Особое внимание сейчас уделено песко-соляной смеси, оставшейся после зимы. Смесь значительно дешевле реагентов, но убирать по окончании сезона приходится тщательно: иначе грязь и пыль городу обеспечены.

- Этой зимой на дороги Большой Тулы завезли около 60 тысяч тонн песко-соляной смеси, — говорит Владислав Галкин. — Это почти 1000 железнодорожных вагонов, только представьте себе этот объем. Сейчас работы по сбору смета ведутся круглосуточно.

С начала марта уже вывезено порядка 2200 кубометров смета.

Заместитель директора АО «Спецавтохозяйство» Максим Честнов:

Максим Честнов - Убираем круглосуточно. Смёт убираем либо вручную, либо механизированным способом. В среднем, ежедневно на улицы Тулы выходят 16 бригад. В каждой — по 4 работника, погрузчик и самосвал. Ежедневно работают 5 вакуумно-подметальных машин, 4 комплекса Scandia, пылесосы и машины с увлажнителями Wille, КамАЗы с боковой щеткой для мойки. Сейчас в сутки мы вывозим от 200 до 400 кубометров смёта.

Вместе с тем, ведется сбор летучего мусора. На данный момент АО «Спецавтохозяйство» приступило к переоборудованию комбинированных дорожных машин на летний вариант. Мойка тротуаров будет осуществляться с использованием специального шампуня.

Напомним, 13 и 20 апреля в Туле пройдут общегородские субботники.