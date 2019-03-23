В Новомосковске полиция задержала наркомана из-за его подозрительного поведения

В Новомосковске сотрудники патрульно-постовой службы полиции выявили подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

В вечернее время полицейские обратили внимание на мужчину, поведение которого на улице не соответствовало обстановке. При его проверке и личном досмотре в присутствии понятых был обнаружен и изъят свёрток с растительной массой.

Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что мужчина хранил наркотическое средство «спайс». В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.