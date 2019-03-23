Школьники из Тульской области сразились в знании ПДД

В Туле в преддверии начала весенних каникул состоялся ежегодный конкурс «Безопасное колесо». В знании ПДД соревновались ученики 5−6 классов — юные инспекторы движения.

Конкурс включал в себя несколько этапов: знание Правил дорожного движения, оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП, фигурное вождение велосипеда, спортивная эстафета и творческий конкурс.

На станции «экзамен по Правилам дорожного движения» ребятам предстояло решить тесты, с которыми они с легкостью справились.

Визитной карточкой для каждой команды стал творческий этап, где ребята показывали художественные номера, раскрывающие деятельность юных инспекторов, а также необходимость соблюдения детьми и подростками безопасного поведения на улицах и дорогах. Ребята старались, поддерживали друг друга, проходя каждую станцию, и показали хорошие результаты.

Во время подведения итогов школьникам продемонстрировали обучающий фильм, с помощью которого они еще раз убедились, что соблюдение Правил дорожного движения, правильная манера поведения на дороге, осмотрительность и осторожность обеспечат безопасность на дороге.

В завершении мероприятия инспекторы вручили всем участникам памятные подарки от Госавтоинспекции.