Следователи просят откликнуться туляков, пострадавших от приставов-коррупционеров

Следственным отделом по Привокзальному району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудниц территориального отдела УФССП России. Им предъявлено обвинение в получении взяток.

Как отметили в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по г. Туле, а также при содействии работников отдела по противодействию коррупции УФССП России по Тульской области.

По версии следствия, в прошлом году 35-летняя женщина получила 90 тысяч рублей за внесение в банк исполнительных производств ложных сведений об отсутствии у одной из жительниц Тулы задолженности по налогам и закрытии исполнительного производства. Также взяточница получила 100 тысяч рублей от других должников – за эту сумму она должна была внести в базу данных информацию о том, что у них отсутствует имущество, на которое может быть наложено взыскание.

Ранее обвиняемая была уволена со службы, ей предъявлено обвинение в совершении двух преступных эпизодов. Женщина нарушила условия подписки о невыезде, и теперь заключена под стражу.

Также за получение взятки в сто тысяч рублей была задержана 39-летняя коллега фигурантки, она также находится под следствием, отстранена от работы и заключена под стражу.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области напоминают, что взяткодатель освобождается от уголовной ответственности при активном содействии раскрытию или расследованию преступления. Также наказание не грозит тем, кто стал жертвой вымогательства и добровольно сообщил о преступлении.

Следователи просят туляков, пострадавших от незаконных действий судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов Привокзального района Тулы обратиться в следственный отдел по адресу: ул. Фрунзе, д. 17 или телефону: 8(961)151-03-32 или написать на официальную страницу ведомства «ВКонтакте».