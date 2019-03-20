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В Туле состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии и полиции
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В Туле состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии и полиции

В рамках инструктажа подвели итоги недели несения службы по охране общественного порядка на улицах города.

В Туле состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии и полиции, заступающих на боевую службу по охране общественного порядка. В мероприятии приняли участие бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области, участковые уполномоченные полиции, сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, представители охранных организаций, народные дружинники.

В рамках инструктажа подвели итоги недели несения службы по охране общественного порядка на улицах города.

Руководители Росгвардии и УМВД по Тульской области довели до личного состава оперативную обстановку на территории региона и ориентировали наряды на профилактику и раскрытие преступлений и правонарушений.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 +1
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