Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

В рамках инструктажа подвели итоги недели несения службы по охране общественного порядка на улицах города.

В Туле состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии и полиции, заступающих на боевую службу по охране общественного порядка. В мероприятии приняли участие бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области, участковые уполномоченные полиции, сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, представители охранных организаций, народные дружинники.

В рамках инструктажа подвели итоги недели несения службы по охране общественного порядка на улицах города.

Руководители Росгвардии и УМВД по Тульской области довели до личного состава оперативную обстановку на территории региона и ориентировали наряды на профилактику и раскрытие преступлений и правонарушений.