Двое мужчин пытались передать наркотики в тульскую колонию с помощью арбалета

Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

Сотрудники оперативного отдела УФСИН и ИК-7 совместно с представителями полиции предотвратили попытку доставки запрещенных веществ в исправительную колонию.

19 марта в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий на прилегающей территории исправительной колонии строгого режима №7 были задержаны двое граждан при попытке перебросить запрещенные вещества с помощью спортивного арбалета. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Оба злоумышленника ранее судимы. Они планировали доставить на режимную территорию исправительной колонии полимерный сверток, прикрепив его к стреле арбалета. Внутри находилось вещество белого цвета, предположительно метадон.

В настоящее время проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.