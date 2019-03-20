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Двое мужчин пытались передать наркотики в тульскую колонию с помощью арбалета
Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

Двое мужчин пытались передать наркотики в тульскую колонию с помощью арбалета

Злоумышленники задержаны.

Сотрудники оперативного отдела УФСИН и ИК-7 совместно с представителями полиции предотвратили попытку доставки запрещенных веществ в исправительную колонию.

19 марта в ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий на прилегающей территории исправительной колонии строгого режима №7 были задержаны двое граждан при попытке перебросить запрещенные вещества с помощью спортивного арбалета. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Оба злоумышленника ранее судимы. Они планировали доставить на режимную территорию исправительной колонии полимерный сверток, прикрепив его к стреле арбалета. Внутри находилось вещество белого цвета, предположительно метадон.

В настоящее время проводится проверка, устанавливается круг лиц, причастных к преступлению.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:17 +4
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