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В Тульской области за неуплату алиментов горе-отец отправится в колонию строгого режима

В Тульской области за неуплату алиментов горе-отец отправится в колонию строгого режима

У него накопилась задолженность перед детьми в размере 882 217 рублей.

Одоевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 42-летнего жителя Дубенского района. Он признан  виновным в ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решение суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Суд установил, что решением Одоевского районного суда от 2015 года мужчина был лишен родительских прав в отношении 3 несовершеннолетних детей. С него взыскали алименты на содержание детей в 1/2 части всех видов заработка. За невыплату алиментов он привлекался к административной ответственности.

Однако горе-отец алименты на содержание детей не выплачивал, в результате чего у него образовалась задолженность на общую сумму 882 217 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 +2
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