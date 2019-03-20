В Тульской области посчитали количество культурных объектов
Об этой работе на пресс-конференции рассказал начальник региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.
Он отметил, что в 2018 году была проведена масштабная работа по уточнению перечня культурных объектов. На данный момент в Тульской области находится 4084 объекта культурного наследия. Из них 313 – объекты федерального значения (в том числе 139 – памятники археологии), 847 – регионального значения, 2924 выявленных объекта. В прошлом году инспекция:
- выдала 78 заданий и 161 разрешение на проведение работ по сохранению памятников истории и культуры,
- утвердила охранные обязательства на 343 объекта, из них 102 объекта федерального значения, 241 – регионального,
- подготовила 405 актов технического состояния зданий-памятников.
«Одна из приоритетных задач в сфере охраны объектов культурного наследия – проведение мониторинга данных об объектах, стратегическая цель которого – завершение формирования единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ. В него внесены сведения о 1148 объектах», – сказал Денис Горецкий.
Также в прошлом году был подготовлены проект объединенной зоны охраны для 202 объектов культурного наследия, расположенных в границах центрального ядра исторической части и Зареченского территориального округа Тулы и проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах Советского, Центрального, Привокзального и Пролетарского территориальных округов Тулы. Они направлены на рассмотрение в Министерство культуры России.
Проводилась в прошлом году и работа по уточнению перечня объектов культуры, располагающихся на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна». Теперь 38 объектов музейного комплекса включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации в качестве памятников федерального значения.
Что касается археологических объектов, то за год было выявлено 28 объектов археологического наследия, расположенных на территории Зареченского территориального округа Тулы, Алексинского и Щекинского районов.
Денис Горецкий также сообщил о контрольно-надзорной деятельности. В 2018 году выдано 69 предписаний, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.
По словам начальника инспекции, чаще всего проверки выявляли нарушения собственниками и пользователями требований к содержанию и использованию объектов. А также – нарушения организациями требований к выполнению работ по сохранению памятников, выражающиеся в отсутствии разрешения на проведение работ, выполнении работ нелицензированными организациями.
Впервые инспекция подала иск об изъятии у собственника бесхозяйственно содержавшегося объекта культурного наследия.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда от 31 мая 2018 года бесхозяйственно содержавшаяся «Усадьба фон Мекк», расположенная в селе Хрусловка Веневского района, изъята у собственника для реализации путем продажи с публичных торгов. Обязанность по восстановлению и содержанию усадьбы будет возложена на нового собственника.
По словам Дениса Горецкого, основными задачами инспекции на текущий год являются:
- утверждение объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в Туле. По итогам реализации проекта все 511 объектов культурного наследия Тулы обретут границы территории и зоны охраны, что позволит обеспечить их сохранность в исторической среде, определить порядок реконструкции существующей застройки и нового строительства,
- разработка и утверждение достопримечательного места «Дворяниново» (Заокский район),
- участие в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия в рамках празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля (реставрация порядка 40 объектов культурного наследия),
- участие в реализации проекта ревитализации исторического центра города Тулы,
- регистрация обременений и внесение сведений об объектах культурного наследия и их зонах охраны в единый государственный реестр недвижимости.