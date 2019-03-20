новости
новости
Регистрация
В Тульской области посчитали количество культурных объектов

В Тульской области посчитали количество культурных объектов

Об этой работе на пресс-конференции рассказал начальник региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Он отметил, что в 2018 году была проведена масштабная работа по уточнению перечня культурных объектов. На данный момент в Тульской области находится 4084 объекта культурного наследия. Из них 313 – объекты федерального значения (в том числе 139 – памятники археологии), 847 – регионального значения, 2924 выявленных объекта. В прошлом году инспекция:

  • выдала 78 заданий и 161 разрешение на проведение работ по сохранению памятников истории и культуры,
  • утвердила охранные обязательства на 343 объекта, из них 102 объекта федерального значения, 241 – регионального,
  • подготовила 405 актов технического состояния зданий-памятников.

«Одна из приоритетных задач в сфере охраны объектов культурного наследия – проведение мониторинга данных об объектах, стратегическая цель которого – завершение формирования единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ. В него внесены сведения о 1148 объектах», – сказал Денис Горецкий.

Также в прошлом году был подготовлены проект объединенной зоны охраны для 202 объектов культурного наследия, расположенных в границах центрального ядра исторической части и Зареченского территориального округа Тулы и проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах Советского, Центрального, Привокзального и Пролетарского территориальных округов Тулы. Они направлены на рассмотрение в Министерство культуры России.

Проводилась в прошлом году и работа по уточнению перечня объектов культуры, располагающихся на территории  музея-усадьбы «Ясная Поляна». Теперь  38 объектов музейного комплекса включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации в качестве памятников федерального значения.

Что касается археологических объектов, то за год было выявлено 28 объектов археологического наследия, расположенных на территории Зареченского территориального округа Тулы, Алексинского и Щекинского районов.

Денис Горецкий также сообщил о контрольно-надзорной деятельности. В 2018 году выдано 69 предписаний, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.

По словам начальника инспекции, чаще всего проверки выявляли нарушения собственниками и пользователями требований к содержанию и использованию объектов. А также – нарушения организациями требований к выполнению работ по сохранению памятников, выражающиеся в отсутствии разрешения на проведение работ, выполнении работ нелицензированными организациями.

Впервые инспекция подала иск об изъятии у собственника бесхозяйственно содержавшегося объекта культурного наследия.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда от 31 мая 2018 года бесхозяйственно содержавшаяся «Усадьба фон Мекк», расположенная в селе Хрусловка Веневского района, изъята у собственника для реализации путем продажи с публичных торгов. Обязанность по восстановлению и содержанию усадьбы будет возложена на нового собственника.

По словам Дениса Горецкого, основными задачами инспекции на текущий год являются:

  • утверждение объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в Туле. По итогам реализации проекта все 511 объектов культурного наследия Тулы обретут границы территории и зоны охраны, что позволит обеспечить их сохранность в исторической среде, определить порядок реконструкции существующей застройки и нового строительства,
  • разработка и утверждение достопримечательного места «Дворяниново» (Заокский район),
  • участие в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия в рамках празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля (реставрация порядка 40 объектов культурного наследия),
  • участие в реализации проекта ревитализации исторического центра города Тулы,
  • регистрация обременений и внесение сведений об объектах культурного наследия и их зонах охраны в единый государственный реестр недвижимости.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
культурное наследиеобъекты культурного наследияправительство Тульской областиинспекции по охране объектов культурного наследия
Люди
Денис Горецкий
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский ветеран Иван Павлович Семин отметил вековой юбилей
Тульский ветеран Иван Павлович Семин отметил вековой юбилей
Центр Тулы замер в огромной пробке
Центр Тулы замер в огромной пробке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.