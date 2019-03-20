В Тульской области посчитали количество культурных объектов

Об этой работе на пресс-конференции рассказал начальник региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Он отметил, что в 2018 году была проведена масштабная работа по уточнению перечня культурных объектов. На данный момент в Тульской области находится 4084 объекта культурного наследия. Из них 313 – объекты федерального значения (в том числе 139 – памятники археологии), 847 – регионального значения, 2924 выявленных объекта. В прошлом году инспекция:

выдала 78 заданий и 161 разрешение на проведение работ по сохранению памятников истории и культуры,

утвердила охранные обязательства на 343 объекта, из них 102 объекта федерального значения, 241 – регионального,

подготовила 405 актов технического состояния зданий-памятников.

«Одна из приоритетных задач в сфере охраны объектов культурного наследия – проведение мониторинга данных об объектах, стратегическая цель которого – завершение формирования единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ. В него внесены сведения о 1148 объектах», – сказал Денис Горецкий.

Также в прошлом году был подготовлены проект объединенной зоны охраны для 202 объектов культурного наследия, расположенных в границах центрального ядра исторической части и Зареченского территориального округа Тулы и проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах Советского, Центрального, Привокзального и Пролетарского территориальных округов Тулы. Они направлены на рассмотрение в Министерство культуры России.

Проводилась в прошлом году и работа по уточнению перечня объектов культуры, располагающихся на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна». Теперь 38 объектов музейного комплекса включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации в качестве памятников федерального значения.

Что касается археологических объектов, то за год было выявлено 28 объектов археологического наследия, расположенных на территории Зареченского территориального округа Тулы, Алексинского и Щекинского районов.

Денис Горецкий также сообщил о контрольно-надзорной деятельности. В 2018 году выдано 69 предписаний, возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.

По словам начальника инспекции, чаще всего проверки выявляли нарушения собственниками и пользователями требований к содержанию и использованию объектов. А также – нарушения организациями требований к выполнению работ по сохранению памятников, выражающиеся в отсутствии разрешения на проведение работ, выполнении работ нелицензированными организациями.

Впервые инспекция подала иск об изъятии у собственника бесхозяйственно содержавшегося объекта культурного наследия.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда от 31 мая 2018 года бесхозяйственно содержавшаяся «Усадьба фон Мекк», расположенная в селе Хрусловка Веневского района, изъята у собственника для реализации путем продажи с публичных торгов. Обязанность по восстановлению и содержанию усадьбы будет возложена на нового собственника.

По словам Дениса Горецкого, основными задачами инспекции на текущий год являются: