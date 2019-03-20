Тульский ветеран Иван Павлович Семин отметил вековой юбилей

На его счету – участие в боевых действиях на нескольких фронтах и более 100 прыжков с парашютом.

Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, офицер Советской Армии Иван Павлович Семин начал боевой путь в 1941 году со станции Прохладная на Северном Кавказе. Принимал участие в битве на Курской дуге, освобождал Брянск, Киев, Житомир, участвовал в Сталинградской битве.

Под Сталинградом был контужен, но уже через три недели уехал из госпиталя на фронт. Освобождал Белоруссию и Венгрию. Иван Павлович окончил военную службу в чине полковника, 20 лет проработал на заводе «Эталон».

Иван Семин награждён многочисленными орденами и медалями. На его счету – более ста прыжков с парашютом. От имени главы администрации Тулы Евгения Авилова юбиляру вручили памятные подарки.