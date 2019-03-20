Центр Тулы замер в огромной пробке

Как сообщают очевидцы, на центральных улицах Тулы серьёзно затруднено движение. Огромные пробки образовались на улице Советской – скорость движения на участке от регионального УГИБДД до Городского концертного зала не превышает 7 км/ч.

На проспекте Ленина машины стоят от остановки «ул. Гоголевская» до пересечения с Советской. Также затруднено движение на улицах Староникитской, Оборонной, Первомайской и других. По возможности выбирайте пути объезда.