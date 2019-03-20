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Центр Тулы замер в огромной пробке

Центр Тулы замер в огромной пробке

Средняя скорость движения на отдельных участках – до 10 км/ч.

Как сообщают очевидцы, на центральных улицах Тулы серьёзно затруднено движение. Огромные пробки образовались на улице Советской – скорость движения на участке от регионального УГИБДД до Городского концертного зала не превышает 7 км/ч.

На проспекте Ленина машины стоят от остановки «ул. Гоголевская» до пересечения с Советской. Также затруднено движение на улицах Староникитской, Оборонной, Первомайской и других. По возможности выбирайте пути объезда.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +9
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