Центр Тулы замер в огромной пробке
Средняя скорость движения на отдельных участках – до 10 км/ч.
Как сообщают очевидцы, на центральных улицах Тулы серьёзно затруднено движение. Огромные пробки образовались на улице Советской – скорость движения на участке от регионального УГИБДД до Городского концертного зала не превышает 7 км/ч.
На проспекте Ленина машины стоят от остановки «ул. Гоголевская» до пересечения с Советской. Также затруднено движение на улицах Староникитской, Оборонной, Первомайской и других. По возможности выбирайте пути объезда.
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