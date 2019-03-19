В Туле начали реконструкцию сквера Героев на проспекте Ленина

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сквер на проспекте Ленина возле бывшего ЗАГСа обещают благоустроить к 20 июня. Стоимость работ составит около 13,5 млн рублей.

В сквере на проспекте Ленина будут проведены масштабные работы. Подрядчик — ООО «Дизайн-Стиль». Рабочие уже приступили к демонтажу старых конструкций.

В сквере полностью заменят тротуарное покрытие. Старые лавочки, урны, опоры освещения поменяют на новые. Обновят и сам монумент. Будет произведена пескоструйная обработка стелы, памятника, гравировка, облицовка мраморного покрытия. Также будет проведена полная реконструкция фонтана.

Юлия Денисенко, заместитель руководителя ООО «Дизайн-Стиль»:

– Облик сквера останется прежним — фонтан будет выполнен в виде пятиконечной звезды, но внутреннее устройство: насосное оборудование, насадки, основание чаши заменят. Кроме того, в сквере появится интерактивный информационный стол, на котором горожане смогут узнать всю информацию о туляках – Героях Советского Союза.

С просьбой реконструировать сквер Героев на проспекте Ленина к главе администрации Тулы обратились общественность города и Совет ветеранов. Ежегодно 9 Мая в сквере проходят возложения. Евгений Авилов принял решение выделить из муниципального бюджета средства на ремонт мемориального комплекса, рассказал глава Центрального округа.

Начальник главного управления по Центральному территориальному округу Тулы Александр Корнеичев:

Александр Корнеичев – Всего в Центральном округе 34 объекта, посвященных Великой Отечественной войне. Мы в этом сквере периодически делаем косметический ремонт. 10 лет назад здесь проводился капитальный ремонт, но со временем элементы мемориала обветшали. Было принято решение его реконструировать. Из муниципального бюджета на эти цели выделено около 13,5 млн рублей. Работы планируется завершить до 20 июня.

Помимо работ по реконструкции в сквере проведут дополнительное озеленение. Здесь появятся новые клумбы, высадят кустарники, разобьют газоны.

Всего в Большой Туле насчитывается 121 памятное место, посвященное Великой Отечественной войне, из них 48 — это братские могилы. Ежегодно по мере необходимости к празднованию Дня Победы на них проводятся восстановительные работы, косметический ремонт. Многие мемориалы находятся под шефством предприятий и социальных учреждений Тулы.