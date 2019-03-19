В Туле задержаны трое наркоторговцев

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские обнаружили и изъяли около 400 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ.

Наркополицейские областного УМВД на территории Тулы задержали подозреваемых в преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

По предварительным данным, 27-летний мужчина и 28-летняя женщина наладили оптовый сбыт наркотиков в крупном размере, а их 22-летний подельник выполнял роль распространителя, забирал оставленную крупную «закладку», расфасовывал, и сбывал.

- Сотрудниками полиции после задержания проводились дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех деталей противоправной деятельности подозреваемых, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские обнаружили и изъяли около 400 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ, в том числе две оптовые закладки, средства связи, весы и упаковочный материал.

В настоящее время указанные лица арестованы, возбуждены уголовные дела по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ.