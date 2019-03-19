На ул. Карла Маркса в Туле таксист сбил пешехода

Фото: Lexus650

Как сообщил Myslo очевидец, примерно в полдень 19 марта напротив дома №57 по ул. Карла Маркса в Туле легковой Hyundai с цветографической схемой службы такси сбил пешехода. Пока к пострадавшему ехала скорая, кто-то из местных жителей принес мужчине подушку.

По словам водителя автомобиля, мужчина неожиданно выбежал на проезжую часть. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что пешеход пытался пересечь проезжую часть в непредназначенном для этого месте, в зоне видимости оборудованного пешеходного перехода.

Пострадавшего доставили в больницу, сейчас им занимаются медики.

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.