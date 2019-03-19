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Какие проекты реализуют на территории опережающего развития «Ефремов»
Фото из архива Myslo.

Какие проекты реализуют на территории опережающего развития «Ефремов»

Территория опережающего социально-экономического развития за первый год существования привлекла четырех инвесторов.

По итогам 2018 года в Ефремове зарегистрировано 4 резидента и на начальном этапе создано 30 новых рабочих мест. При этом планы по достижению целевых показателей были вдвое меньше.

Сейчас на территории ТОСЭР «Ефремов» реализуются следующие инвестпроекты:

  • ООО «Ефремов-Фарма» — инвестиционный проект по строительству завода по производству полного цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза, объем инвестиций 2,038 млрд рублей, будет создано 50 новых рабочих мест.
  • ООО «Листер» — инвестиционный проект по производству профессиональных инновационных дезинфицирующих средств, объем инвестиций — 0,124 млрд рублей, будет создано 35 новых рабочих мест.
  • ООО «Промбиотехнологии» — инвестиционный проект по строительству завода по глубокой переработке фуражных зерновых культур для производства аминокислот и других функциональных добавок для сельскохозяйственной и пищевой отраслей на основе собственных безотходных и энергоэффективных технологий, защищенных патентами. Объем инвестиций 2,6 млрд рублей, будет создано 173 новых рабочих места.
  • ООО «ТЭТА ФУД Е» — инвестиционный проект по переработке и экспорту мясной продукции с последующим изготовлением полуфабрикатов для перерабатывающей промышленности, а также готовых продуктов для продажи на экспорт и на внутренний рынок, объем инвестиций — 0,313 млрд рублей, будет создано 220 новых рабочих мест.

Кроме того, в ТОСЭР «Ефремов» создан биотехнологический кластер на базе ООО «Каргилл». В рамках реализации инвестиционных проектов кластера планируется строительство автомобильной дороги с привлечением софинансирования, НО «Фонд развития моногородов».

Напомним, постановление «О создании ТОСЭР «Ефремов» Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в марте 2018 года. ТОСЭР — это экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. В апреле 2018 года была утверждена нормативная база по функционированию ТОСЭР «Ефремов», которая помогает быстро и качественно оценить инвестора и присвоить ему статус резидента.

сегодня, в 17:55 0
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