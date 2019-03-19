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Новый маршрут: Из Москвы в Тулу можно доехать с автостанции «Варшавская»

Новый маршрут: Из Москвы в Тулу можно доехать с автостанции «Варшавская»

Стоимость проезда для взрослых составляет 520 рублей.

С 18 марта перевозчик ООО «Стрела» открыл продажу билетов на рейс по регулярному межрегиональному маршруту «Москва — Тула» с автостанции «Варшавская». Об этом сообщается на сайте «Мосгортранса».

Отправление маршруток ежедневно в 6.30, 14.30,18.30 и 20.15.

Стоимость проезда для взрослых составляет 520 рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 260 рублей. Стоимость провоза багажа 100 рублей.

Автостанция расположена по адресу: Каширский проезд, владение 19 (в непосредственной близости от станции метро «Варшавская»).
 

О работе автовокзалов и автостанций, расписании рейсов и стоимости проезда вы можете узнать по телефону контакт-центра «Автовокзалы» 8 (499) 940-08-43.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 0
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