Новый маршрут: Из Москвы в Тулу можно доехать с автостанции «Варшавская»

С 18 марта перевозчик ООО «Стрела» открыл продажу билетов на рейс по регулярному межрегиональному маршруту «Москва — Тула» с автостанции «Варшавская». Об этом сообщается на сайте «Мосгортранса».

Отправление маршруток ежедневно в 6.30, 14.30,18.30 и 20.15.

Стоимость проезда для взрослых составляет 520 рублей, для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 260 рублей. Стоимость провоза багажа 100 рублей.