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В Ефремове построят фармацевтический завод за 2 млрд рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Ефремове построят фармацевтический завод за 2 млрд рублей

Проект будет реализован в рамках соглашения с ООО «Ефремов-Фарма».

В тульском правительстве состоялось заседание региональной инвестиционной комиссии. Были рассмотрены заявки компаний, заинтересованных в работе на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов» – ООО «Ефремов-Фарма» и ООО «Листер». 

Соглашение о сотрудничестве с ООО «Ефремов-Фарма» губернатор Алексей Дюмин подписал на ПМЭФ-2018. Документ предусматривает строительство завода по производству полного цикла разработки и крупнотоннажного производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом биотехнологического синтеза. Сумма инвестиций превышает 2 млрд рублей, будет создано около 50 рабочих мест.

ООО «Листер» планирует построить в Ефремове завод по производству дезинфицирующих средств – на это уйдёт около 124 млн рублей, будет открыто до 35 новых вакансий. 

По словам главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева, в первые пять налоговых периодов резидентов освободят от налога на прибыль, а ещё пять лет они будут платить лишь 12% вместо 20%, установленных законодательством.

Кроме того, предприятия ТОСЭР «Ефремов» полностью освободят от уплаты налога на землю. Налог на имущество они не будут платить первые пять лет, на шестой и седьмой годы плата составит 1,1%, с восьмого по десятый год – 1,5 %; полностью освобождаются от налога на землю. Кроме того, зарплатные отчисления в обязательные фонды для резидентов ТОСЭР «Ефремов» снижены с 30% до 7,6%.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +1
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