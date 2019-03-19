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В Туле покажут спектакль по историям с женских интернет-форумов
На снимке Аника Быкова. Фото на vk.com/pilavinoihohotala

В Туле покажут спектакль по историям с женских интернет-форумов

Спектакль представит самый маленький театр Санкт-Петербурга: он состоит всего из двух актеров.

Четыре года назад актрисы театра «Лицедеи» Аника Быкова и Инна Егорова создали собственный проект под названием «Театр двух». Это самый маленький театр Санкт-Петербурга, состоящий всего из двух человек.

Спектакль «Пила вино и хохотала» стал их дебютной работой в новом качестве. На создание девушек вдохновили реальные откровения женщин, собранные на просторах интернета. Сюжет рассказывает о типичных радостях и проблемах, с которыми девушки сталкиваются ежедневно: о мужчинах, семье, изменах, детях, диетах. Под ником «Киска812» скрываются исповеди, самоирония, глупость, страх и максимализм современных женщин.

По мнению зрительниц «Пила вино и хохотала», это своеобразный женский ответ фильму и спектаклю «Квартета И» «О чем говорят мужчины».

Впервые постановка была представлена публике осенью 2015 года, и за эти три года ее уже посмотрело более 20 000 зрителей, 95% из которых – представительницы прекрасной половины человечества от 18 до 70 лет из России, Прибалтики и Восточной Европы.

Тульской публике актрисы представят сиквел «Пила вино и хохотала. Белое». Это продолжение нашумевшей первой части с аналогичным названием «Пила вино и хохотала. Красное». Во второй части сценаристы собрали все самые интересные истории, которые, как выражаются сами авторы, «оставались на десерт». Премьера спектакля состоялась в 2018 году.

Спектакль состоится 30 марта на сцене Тульской филармонии им. Михайловского. Начало в 18.30.

Билеты можно приобрести во всех точках нашего сервиса Myslo-касса.

 

«Театр двух» — дуэт молодых и талантливых актрис Аники Быковой и Инны Егоровой, известных нам по проекту «Пила вино и хохотала» и «Хохотуй». Девушки познакомились и подружились в театральной академии при театре «Лицедеи», где учились актерскому мастерству на курсе профессора Б. Уварова, а позже пополнили ряды актеров театра и участвовали в спектаклях легендарных клоунов.

Аника Быкова проработала в театре «Лицедеи» 7 лет. Снималась в кино и сериалах. Самые известные ее работы — роль Вероники в фильме «Акватория» и главная роль девушки Бибигуль в сериале «Ночная смена».

Инна Егорова проработала в театре «Лицедеи» 2 года. С момента своего поступления девушка активно начала участвовать в различных театральных проектах и фестивалях. Снималась в кино: в фильме «Черная вода» исполнила роль Юлии, в фильме «Свидание с войной» исполнила роль Анны Подгорбунской и сыграла роль фанатки в фильме «Птица».

В 2015 году девушки объединились в проект «Театр двух».

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:45 +1
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