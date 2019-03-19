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Аварийный участок водовода в Пролетарском округе начнут менять 15 мая

Аварийный участок водовода в Пролетарском округе начнут менять 15 мая

В Туле утвердили планы реконструкции сетей водоснабжения на ближайшие три года

18 марта на территории АО «Тулагорводоканал» состоялся брифинг.

Заместитель главы администрации города – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин и гендиректор АО «Тулагорводоканал» Эдуард Головин рассказали о планах реконструкции сетей водоснабжения на ближайшие три года.

Большую Тулу опутывают 1300 км сетей водоснабжения, средний износ которых составляет 89%, и более 600 км сетей канализации, износ которых превышает 85%.

- Мы провели анализ всех сетей, выявили наиболее аварийные участки, где случались более 20 повреждений за последние 5 лет. Выявили участки, где отсутствуют варианты резервирования. По поручению губернатора совместно с администрацией Тулы мы подготовили 3-летний план перекладки крупных водоводов, - пояснил Эдуард Головин.

В общей сложности, по словам гендиректора Тулагорводоканала, за три года заменят 28 км водоводов за 700 млн. руб.:

- в 2019 году - 3,6 км водовода большого диаметра Медвенско-Осетровского водозабора. Именно тот участок, на котором неоднократно происходили аварии, из-за которых без воды оказывался Пролетарский район.

Работы начнутся с 15 мая. К 1 октября район будет снабжаться водой по новому водоводу.

По словам Головина, работы не предполагают отключения жилого фонда от водоснабжения, новую ветку будут тянуть параллельно действующей. А всего на этом участке переложат 4,5 км труб.

- в 2020 году - 9,4 км водовода большого диаметра Масловско-Песоченского водозабора. Еще 14,2 км на этом направлении переложат в 2021 году.

- Почему работы по замене труб водоводов будем проводить прежде всего на Медвенско-Осетровском и Масловско-Песоченском водозаборах? Потому что аварии на них сказываются на жизнеобеспечении города – без воды оказываются Пролетарский район и южная часть Тулы. Магистральные сети нужно менять незамедлительно, - пояснил Роман Мурзин. – Конечно, случаются аварии на других водоводах, но там есть возможность водозамещения, то есть переключения на резервный водовод.

По словам Мурзина, работы по замене сетей в этом году обойдутся в 132,5 млн. руб, из которых 100 млн руб – средства Тулагорводоканала, а 32,5 млн. руб – из бюджета Тулы. В 2020-2021 годах финансирование будет пропорциональным -  по 100 млн. руб. из регионального и муниципального бюджетов, и 100 млн. руб. из средств Тулагорводоканала.

Как сказал Эдуард Головин, ежегодно АО «Тулагорводоканал» совместно с администрацией города и правительством Тульской области разрабатывают план мероприятий по ремонту и обновлению сетей и сооружений. В частности, на 2019 год предусмотрена перекладка 3,8 км сетей водоснабжения и водоотведения различного диаметра, в том числе в поселке Ленинский, на Обидимском водозаборе, по ул. Бондаренко, ул. Лейтейзена и другим. В планах замена и ремонт различного оборудования, в том числе замена 200 единиц запорной арматуры различного диаметра, установка 30 погружных насосов и 40 пожарных гидрантов, очистка 5 артезианских скважин.

По словам Романа Мурзина, за счет бюджета города в Туле реализуют две муниципальные программы:

- «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий для проживания населения муниципального образования город Тула» (подпрограмма «Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»). По ней выполняют капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения.

- «Осуществление градостроительной деятельности на территории  МО город Тула». По этой программе прокладывают новые сети.

На ремонт сетей в 2019 году администрация заложила 28,56 млн. руб. (в дополнение к 45 млн. руб, которые потратит на капремонт Тулагорводоканал), из них: 

- 2,5 млн. руб.– капремонт канализационной сети по ул. Столетова;

- 3,6 млн. руб.– капремонт канализационной сети на ул. Серебровской;

- 458 тыс. руб. – ремонт водонапорной башни в п. Волынцево;

- 500 тыс. руб. – проектно-сметная документация на капремонт канализационного коллектора от ул. Революции до ул. Дм. Ульянова;

- 8,5 млн. руб. – капремонт канализационного коллектора от ул. Революции до ул. Дм. Ульянова;

- 13 млн. руб. – ремонт системы водоснабжения  в пос. Шатск;

- 8,5 млн. руб.  – устройство 7 скважин для поставки технической воды на площадки для многодетных семей(с. Алешня, в районе ул. Епифанское шоссе, с. Торхово, д. Крюково, с. Теплое, д. Судаково). Аналогичные скважины планируется ввести в д. Липки и д. Дементеево (дополнительное финансирование в размере 1,9 млн. руб.).

В 2019 году на строительство новых сетей заложено 101,64 млн. руб., в том числе на объекты  водоснабжения – 62,4 млн. рублей,  на объекты водоотведения  – 39,2 млн. рублей.

- Эти средства пойдут на установку станции водоподготовки в п. Обидимо (25,5 млн. руб),  переустройство системы обезжелезивания  п. Плеханово (6,76 млн. руб). В 2020 году работы будут продолжены, на них запланировано 124,1 млн. руб., - пояснил Роман Мурзин.

29,6 млн. рублей, по его словам, пойдет на обустройство водоснабжения п. Станционный и п. Матвеевские Дачи.

530,4 тыс. рублей выделено на строительство сети водоснабжения к жилым домам по  Московскому шоссе в г. Туле.

7,4 млн. рублей заложено на строительство канализационно-напорной станции в п. Комарки. Этот объект планируется завершить в апреле 2019 года.

31,7 млн. рублей предусмотрено на канализование п. Косая Гора (микрорайон Прогресс). К строительству приступят в апреле 2019 года, закончат объект в 2020-м.

Еще в 150,0 тыс. руб. обойдется проектно-сметная  документация по строительству цеха механического обезвоживания осадка. Это решение проблемы городских очистных.

По поручению губернатора в 2019 году запущена региональная программа «Чистая вода Тульской области». Тула вошла в эту программу на условиях равного софинансирования с правительством региона.

За счет средств этой программы власти Тулы хотят решить два больных вопроса:

- полностью поменять сети водоснабжения в пос. Барсуки, протяженностью 3,5 км (33,4 млн. руб.). Только в январе тут случилось 39 аварий.

- отремонтировать сети водоснабжения в пос. Ленинский, протяженностью 2,8 км (12,1 млн. руб.). Здесь произошло 40 аварийных ситуаций.

Для дальнейшего участия в программе уже сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство станции обезжелезивания в с. Алешня,  реконструкцию системы водоснабжения в п. Ленинский, с. Хрущево, д. Барсуки, с. Федоровка.

- В настоящее время администрация Тулы совместно с представителями правительства региона, АО «Тулагорводоканал», АО «Региональные объединенные системы водоснабжения» ведет разработку стратегии развития систем водоснабжения и водоотведения Тулы. К 1 июля 2019 года будут подготовлены финансовая и техническая модели концессионного соглашения.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 01:47 +1
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Люди
Роман МурзинЭдуард Головин
Место
Тулагорводоканал

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