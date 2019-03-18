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«Зайцы» на колёсах: водители не желают оплачивать проезд по трассе «Дон»

«Зайцы» на колёсах: водители не желают оплачивать проезд по трассе «Дон»

За четыре дня на пунктах оплаты проезда было зафиксировано 75 ДТП с повреждением шлагбаумов.

«Автодор» приготовил плохую новость для «зайцев», предпочитающих пользоваться скоростными участками дорог без оплаты: прежние «гибкие» шлагбаумы меняются на новые алюминиевые, которые нельзя отодвинуть без повреждений.

Это будет считаться дорожно-транспортным происшествием, которое требует надлежащего оформления. В противном случае водителю грозит административная ответственность за оставление места ДТП. За это можно лишиться водительского удостоверение на срок до полутора лет либо получить до 15 суток ареста.

С 14 по 17 марта на пунктах оплаты на трассе «Дон» произошло 75 ДТП, 57 водителей скрылись с места происшествия.

Все пункты взимания платы на трассах оборудованы камерами – информация о нарушителе немедленно передается в ГИБДД. Автовладельцу придется ремонтировать машину и поврежденный шлагбаум за свой счёт, не надеясь на страховое возмещение. Сотрудники «Атодора» предупреждают: честнее и проще оплатить проезд по платной трассе и начать движение после открытия шлагбаума.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 +1
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