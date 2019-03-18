Погода в Туле 19 марта: небольшой дождь и до 8 градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет переменная облачность. Ветер юго-западный, до десяти метров в секунду.

Днём небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью – от -1 до +4 градусов, днём – от двух до семи градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.