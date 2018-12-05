Как благоустроят Кировский сквер и площадь у тульского Главпочтамта?

В следующем году в Кировском сквере и на площади перед Главпочтамтом будут выполнены работы по благоустройству.

главпочтамт

Согласно концепции на площади у Главпочтамта будет учтен местный колорит — художники с картинами останутся на своем месте.

На здании Ростелекома планируется архитектурная подсветка.

Также предполагаются работы по мощению пешеходной зоны различными видами плитки, обустройству освещения, организации газонов с посадкой деревьев, установке лавочек и урн. В процессе благоустройства планируется и реконструкция фасада хозяйствующего субъекта, расположенного рядом с общественным пространством. Будет реконструирован вход в подземный переход.

кировский сквер

В Кировском сквере предполагается зонирование: предусмотрена зона тишины с измененным рельефом, игровая зона с детским и спортивным оборудованием, сухой фонтан, озеленение и сцена для проведения праздничных мероприятий.

В настоящее время проектировщиками разрабатываются проекты данных пространств, которые будут представлены тулякам на общественное обсуждение.

куда обратиться?

Жители и организации могут направлять свои предложения по благоустройству этих общественных пространств в управление по благоустройству администрации города Тулы по адресу электронной почты: Gorsreda@cityadm.tula.ru или по телефону: 55-03-93 (Кожухова Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления по благоустройству администрации города Тулы).

Напомним, что в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» объекты, которые необходимо благоустроить, выбирают жители областного центра путем онлайн-голосования на официальном сайте администрации города Тулы.

Онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств в 2019 году проводилось в августе текущего года. Из 51 объекта большинством голосов жители проголосовали за благоустройство Кировского сквера и площади перед Главпочтамтом.